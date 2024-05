'Só quer fazer mídia': Davi é hostilizado por moradores em abrigo no RS; vídeo

O campeão do BBB24 Davi Brito, que está faz trabalhos voluntários de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, foi hostilizado por moradores que estão em um abrigo no bairro Rio Branco, em Canoas, na manhã da última quarta-feira (8/5). Segundo testemunhas que presenciaram o fato, as vítimas ficaram incomodadas com as constantes gravações que Davi realizava no local: "Só quer fazer mídia".

Em um vídeo, divulgado pela página "Canoas Mil Grau", no Instagram, é possível ver um homem gritando com outros dois voluntários que tentavam contê-lo, enquanto Davi gravava ao fundo para o seu perfil pessoal, atualizando os seguidores sobre o cenário do Rio Grande do Sul.

De acordo com o perfil, os cidadãos afirmaram que o ex-BBB estava mais preocupado em gravar e fazer mídia no bairro do que, de fato, ajudar a população. Veja:

Nos comentários da publicação, alguns moradores do bairro Canoas explicaram um pouco mais sobre a situação e defenderem Davi. “Depois disso falaram com Davi, pediram pra divulgar mais e solicitaram ajuda dele para resgate”, detalhou uma pessoa. “Encontrei com ele hoje e o moleque é f*da. O pessoal está bolado que estava sem as coisas, ele mesmo acalmou a galera. O moleque é muito maduro pra idade dele”, contou um internauta.

Davi está no RS ajudando as vítimas

Na última terça-feira (7), o campeão do BBB24 anunciou nas redes sociais que estava deixando Salvador para ir ajudar as vítimas das enchentes da região Sul do país e começou a divulgar a chave pix para receber doações dos seguidores. Ontem (8), o baiano divulgou nas redes sociais que, com o dinheiro arrecadado, ele conseguiu enviar uma carreta com água potável a um dos locais atingidos. Na manhã de hoje, Davi ajudou na cozinha do Hospital Universitário de Canoas e, já à noite, divulgou que conseguiu encher mais um caminhão com cestas básicas comprados com o dinheiro das doações que recebeu.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com