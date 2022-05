Volante do Paysandu passa por cirurgia para reconstituir ligamentos do joelho e só volta a jogar em 2023

O volante Bileu passou por um procedimento cirúrgico na manhã de sábado (30), no Hospital Porto Dias, para reconstruir os ligamentos do joelho direito. Em nota publicada pelo Paysandu, a operação foi considerada um sucesso, mas o jogador não deve mais vestir a camisa bicolor nesta temporada.

A cirurgia durou cerca de duas horas e foi liderada pelo próprio médico do Papão, Edilson Andrade, junto a uma equipe de profissionais. O procedimento se trata de uma "artroscopia de reconstrução ligamentar e reparo de lesão do menisco, para correção da instabilidade articular do joelho", explica a nota divulgada pelo clube alviceleste.

Bileu recebeu alta neste domingo (1º) e tem programado o início da reabilitação por meio de fisioterapia para esta semana. Segundo o Paysandu, a recuperação deve durar de oito a nove meses, ou seja, o volante só deve retornar às atividades no futebol em janeiro de 2023.

Contratado pelo Papão no começo da temporada, esta foi a segunda lesão de Bileu este ano. Antes ele já havia sentido também uma lesão no ligamento externo do joelho durante partida pela 4ª rodada do Campeonato Paraense, contra o Caeté, vencida por 2 a 0, no dia 9 de fevereiro. O retorno ocorreu na vitória por 3 a 0 sobre o Trem-AP, pela Copa do Brasil, em 2 de março.

A atual lesão, mais grave, foi diagnosticada após Bileu deixar a partida de volta da semifinal do Parazão, dia 30 de março, contra o Águia, aos 24 minutos do segundo tempo, depois de ter entrado no intervalo. O jogo terminou vencido pelos Bicolores por 2 a 0.