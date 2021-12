Paysandu anuncia contratação de volante e atacante artilheiro da Série C 2020

O Paysandu decidiu anunciar, na noite deste sábado, a contratação de dois jogadores para a temporada 2022. Eles são o atacante Henan, ex-Vila Nova, e o volante Bileu, que estava no Cascavel, do Paraná. A dupla só deve se apresentar ao Papão em janeiro, quando será iniciada a preparação para o Campeonato Paraense.

Henan chega com a expectativa de disputar a titularidade do time com Danrlei, principal centroavante bicolor neste ano e que permanecerá na Curuzu para a próxima temporada. O novo contratado tem 34 anos, foi campeão da Série C 2020 pelo Vila Nova e dividiu a terceira colocação na artilharia do Brasileiro com Neto Pessôa, então jogador do Ypiranga-RS e que hoje defende o Remo. Ambos marcaram dez gols na competição.

Natural de São Paulo, Henan deixou o Vila no meio da Série B de 2021 e terminou o ano disputando a Terceirona pelo Criciúma. Pelo Tigre catarinense foram 11 jogos e um gol marcado.

Já Bileu é contratado pelo Paysandu depois de passar por duas equipes na temporada: Água Santa-SP e Cascavel-PR. O currículo do volante de 32 anos inclui também passagens recentes por Santa Cruz-PE (2020), Volta Redonda (2019 e 2018), Atlético-GO (2018) e Cuiabá (2017).

Agora, o clube chega a sete contratações para o próximo ano. Antes deles foram anunciados os zagueiros Heverton e Marcão, o lateral-direito Polegar, o meia-atacante Dioguinho e o atacante Robinho.