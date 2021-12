Goleiro renova contrato com o Paysandu para temporada 2022

O goleiro Elias Curzel assinou novo contrato com o clube bicolor. O jogador, que pertencia à Chapecoense, deve permanecer em Belém para a temporada de 2022. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (10) pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger.

Ainda não há informações sobre a natureza do novo contrato - se será um vínculo por empréstimo, ou uma contratação definitiva. Em novembro, após o final da Série C, Elias tinha tido o empréstimo prorrogado com o Papão. O jogador assinou um aditivo de contrato e prorrogou o vínculo com o time de Belém até o dia 12 de dezembro.

Elias Curzel atuou em apenas uma partida pelo Paysandu, na goleada por 6 a 0 em cima do Penarol-AM, partida foi realizada em Belém, pelas oitavas de finais da Copa Verde. Além disso, o goleiro esteve em mais 13 partidas no banco bicolor.