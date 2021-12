Lateral-direito que jogou a Série C pelo Ferroviário-CE acerta com o Paysandu

A primeira semana após o término oficial da temporada do Paysandu tem sido movimentada já com anúncios de jogadores que formarão o plantel para o Parazão 2022. No início da manhã desta sexta-feira o clube oficializou a 5ª contratação para o ano que vem: o lateral-direito Polegar.

Carioca, Leanderson Lucas da Silva Lira tem boa rodagem pelo futebol do Nordeste. Seu último clube foi o Caucaia, do Ceará, mas em 2021 ele também serviu a equipe do Ferroviário-CE e do América-RJ.

Ao site oficial do Papão, o jogador de 27 anos deixou um recado à torcida alviceleste. “Estou feliz em ter fechado com o Papão para a temporada 2022. Que possamos conquistar o estadual e o tão sonhado acesso à Série B, se Deus quiser coroado com o título”, ressaltou.

Assim como os demais jogadores anunciados essa semana, Polegar só se apresenta ao clube em janeiro, quando inicia a pré-temporada.

Além do lateral-direito, o Paysandu confirmou as contratações dos zagueiros Heverton e Marcão, do atacante Robinho e do meia atacante Dioguinho.

FICHA TÉCNICA

Polegar

Nome: Leanderson Lucas da Silva Lira

Nascimento: 24/10/1994 (27 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,69 m

Peso: 65 kg

Posição: lateral-direito

Clubes: Grêmio Barueri-SP, Central-PE, Iraty-PR, Interporto-TO, Porto-PE, Treze-PB, América-RJ, Ferroviário-CE e Caucaia-CE