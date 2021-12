Paysandu anuncia atacante que esteve no jogo que rebaixou o Remo, na Série B

O Paysandu anunciou a contratação do atacante Robinho, com passagem por times da MLS. Antes de acertar com o Papão, Robinho estava no Confiança-SE, onde jogou a Série B deste ano. Pelo clube sergipano, o atacante disputou 28 jogos e marcou apenas um gol.

Pelo futebol dos Estados Unidos, Robinho atuou em duas equipes. Em 2020, atuou pelo Orlando City, clube recém-criado na liga. Pelo time da Flórida, foram 12 partidas disputadas e nenhum gol marcado. Em 2019, Robinho jogou pelo Columbus Crew. Por lá, o jogador atuou em 21 partidas e também não balançou as redes.

Antes da passagem pelos Estados Unidos, Robinho jogou por Ceará, Santa Cruz e Cuiabá. Pelo Vozão, o ponta-direita conquistou a Copa do Nordeste em 2015. Robinho é a quarta contratação do Bicola para 2022. O atacante já deu a primeira declaração como novo atleta do Paysandu:

"Fala, Fiel Bicolor. Estou muito feliz e motivado por ter acertado com o Paysandu. Espero que a gente faça uma grande Série C e se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo, que é o acesso à Sèrie B", disse Robinho.