Técnico do Paysandu lamenta o empate contra o Ypiranga e cita falta de opções no elenco bicolor

O empate em 1 a 1 contra o Ypiranga-RS, na Arena Verde, deixou o Papão fora do G8. O clube bicolor não teve algumas peças para a partida e o técnico Márcio Fernandes, falou sobre isso em coletiva à imprensa e citou que o torcedor precisa saber as condições dos atletas para poder cobrar mudanças em campo.

“Sempre montamos uma equipe para vencer, mas o torcedor precisa saber, o Wesley é um atleta que fazia tempo que não jogava, estava desgastado, entramos com o Bruno, Danrlei o torcedor pede a entrada, mas não era pra ele estar aqui, mas como não tínhamos opções, falamos com o departamento médico e ele tinha condições de jogar 10 minutos. Isso precisa ser repassado ao torcedor, as opções eram pequenas hoje, estava no banco com dois zagueiros e é difícil mudar alguma coisa dentro do jogo”, disse.

VEJA MAIS

Márcio Fernandes afirmou que o Paysandu errou após o primeiro gol, ao “chamar” o adversário e assim dar chances ao Ypiranga na partida. Márcio citou a falta de pontaria do time, mas comemorou a forma como o time criou dentro da partida.

“A partir do momento em que fizemos o gol, estávamos marcando na frente e voltamos para marcar atrás e isso proporcionou ao Ypiranga o gol. No segundo tempo criamos, pressionamos bastante, mas mais uma vez não conseguimos colocar a bola para dentro, faltou isso. Não podemos dizer que o time não criou e isso não condiz com a verdade”, falou.

O comandante bicolor citou a volta do atacante Danrlei ao time e a importância dele para o grupo nesse momento.

“A finalização é o equilíbrio do jogador, ele precisa estar bem equilibrado para fazer a finalização da melhor maneira possível. O Danrlei quando teve a chance de gol, não estava nas melhores condições dele, veio para nos ajudar e colocamos dentro do tempo que o departamento médico nos proporcionou. Ele é um jogador que finaliza bem, mas quando não está 100% fica difícil cobrar”, finalizou.