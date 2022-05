Paysandu tropeça e fica no empate contra o Ypiranga-RS pela Série C do Brasileiro; vídeo

O Paysandu tropeçou em casa pela Série C do Brasileirão. Na tarde deste sábado (30), o Papão empatou em 1 a 1 com o Ypiranga-RS, na Arena Verde, em Paragominas (PA), pela quarta rodada da competição nacional e deixou o G8.

Em um jogo morno, sem muitas alternativas, Paysandu e Ypiranga empataram e continuam próximos na tabela da Terceirona. Jogando em casa e com apoio do torcedor, o Papão teve a iniciativa da partida, com mais posse de bola e levantamentos na área, mas sem perigo.

Mas quando o Papão chegou forte, conseguiu abrir o marcador. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda de Alessandro Vinícius, o zagueiro Lucas Costa subiu e cabeceou para o fundo do gol, 1 a 0 Paysandu.

É rede!

O gol espertou a equipe do Ypiranga, que conseguiu tocar mais a bola, virar as jogadas e começou a envolver o clube bicolor. O goleiro Thiago Coelho apareceu muito bem em uma finalização de Cesinha, John Lennon também assustou em chute de fora da área mas quem balançou a rede foi um velho conhecido da torcida do Papão.

Assista ao gol do Papão

"Lei do ex"

Após jogada pela direita de Gedeilson, a bola bate na mão do zagueiro do Paysandu, bruno Leonardo, que tentava fazer o corte. O árbitro assinalou a penalidade e o atacante Hugo Almeida, que jogou no Paysandu em 2018, deslocou o goleiro Thiago Coelho e deixou tudo igual, 1 a 1, aos 35 minutos.

Assista ao gol do Canarinho

Retorno

Na volta do intervalo o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, mexeu no time. Saiu Alessandro Vinícius e entrou Dioguinho, que deu uma maior movimentação ao time. Toscano, logo no início do teve boa chance, mas o goleiro Allan fez boa defesa.

As equipes buscavam o gol de forma desordenada, com cruzamentos na área, mas sem muito perigo. Os técnicos fizeram as alterações, buscando o resultado, com o Paysandu indo para o “abafa” e o Ypiranga buscando o contra-ataque.

Pressão final

Na reta final da partida o Paysandu foi para cima, o “xodó” da torcida, o atacante Danrlei, entrou no jogo e perdeu uma chance cara a cara com o goleiro, aos 43 minutos. Nos acréscimos o volante Mikael tentou de cabeça, mas a finalização foi para fora.

Panorama e agenda

Com o resultado o Paysandu soma agora seis pontos em quatro partidas e continua invicto na Série C, já o Ypiranga possui agora cinco pontos. O próximo jogo da equipe gaúcha será em casa, contra o Floresta-CE, no próximo domingo (8), às 11h. Já o Paysandu recebe o Botafogo-SP, também no domingo (8), às 19h, na Curuzu. A partida marca o retorno da equipe bicolor ao Estádio da Curuzu, após cumprir dois jogos de punição na Arena Verde, em Paragominas.

Ficha técnica

Local: Arena Verde – Paragominas (PA)

Data: 30.04.2022

Horário: 17h

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Auxiliares: Adenilson de Souza Barros (RO) e Rener Santos de Carvalho (AC)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Cartões amarelos: Mikael e Marlon (PAY); Vitinho e Michel Renner (YPI)

Gols: Lucas Costa (24’/1T) (PAY); Hugo Almeida (35’/1T) (YPI)

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho (João Vieira), Bruno Leonardo, Genílson, Lucas Costa e Patrck Brey (Wesley); Mikael, José Aldo e Marlon (João Paulo), Alessandro Vinícius (Dioguinho) e Marcelo Toscano (Danrlei). Técnico: Márcio Fernandes.

Ypiranga-RS: Allan; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Lorran (Robson), Cesinha (Michel Renner), Amorim (João Vitor) e Tontini (Morelli); John Lennon (Robertinho) e Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.