Paysandu contrata atacante que estava na Série B e assina com lateral que defendeu o Papão em 2021

O Paysandu anunciou na noite deste sábado (30), mais duas contratações para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro, uma delas bem conhecido da torcida bicolor. A primeira é o atacante Marcelinho, que estava no Londrina-PR e a outra o lateral-direito Leandro Silva, que defendeu as cores do Papão na temporada passada.

Leandro Silva fez 13 partidas com a camisa do Paysandu em 2022 e balançou as redes duas vezes. Ele estava no Água Santa-SP e afirmou estar feliz pelo retorno e motivado para tentar buscar o acesso com o Bicola.

“Estou muito feliz em poder voltar a vestir essa camisa tão grande e cheia de conquistas. Estou ansioso e motivado para poder contribuir o mais rápido possível, para que possamos conquistar o grande objetivo do clube que é esse acesso. Estou feliz também em poder reencontrar a maior torcida da Amazônia, que é a torcida bicolor”, disse em entrevista ao site do Papão.

Já Marcelinho, de 25 anos, estava no Londrina disputando a Série B do Brasileirão. Com passagens no Foz de Iguaçu-SC e Linense-SP, além de ter jogado no futebol da Geórgia e Portugal, o atacante afirmou ser uma honra defender as cores do Papão e que quer deixar seu nome marcado na história do clube.

“Quero dizer que é uma honra vestir a camisa do maior campeão da Amazônia. Espero junto com os meus companheiros fazer um grande trabalho e ir em busca do nosso objetivo que é o acesso. Vamos pra cima, Papão!”, falou.

Nome: Leandro da Silva

Nascimento: 22/09/1988 (33 anos)

Naturalidade: Sorocaba (SP)

Altura: 1,81 m

Peso: 76 kg

Posição: lateral-direito

Nome: Marcelo Antônio de Oliveira

Nascimento: 17/07/1996 (25 anos)

Naturalidade: Cascavel (PR)

Altura: 1,76 m

Peso: 71 kg

Posição: atacante