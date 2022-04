Goleiro do Paysandu responde críticas ao ídolo Ronaldo: 'Tem que começar a respeitar'

Recentemente, o goleiro Thiago Coelho assumiu a titularidade do gol do Paysandu. No entanto, assim como o reserva Elias Curzel - quando este era o titular - ele tem cometido alguns erros (nas jogadas pelo alto). O principal alvo de parte da torcida pela inconsistência tem sido o preparador de goleiros e ídolo do clube, Ronaldo.

Em conversa com a imprensa, nesta sexta-feira (29), Thiago Coelho respondeu às críticas feitas ao trabalho de Ronaldo e foi enfático ao pedir respeito ao profissional:

"O trabalho é muito bem feito. Acho que as pessoas têm que começar a respeitar o Ronaldo. Até pelo o que sei, é a primeira vez que está sendo o treinador de goleiros principal. A gente tem um ambiente muito bom e tenho certeza que vamos fazer um grande ano e essas críticas vão virar ao nosso favor", opinou Thiago.

Ainda sobre os erros cometidos, Thiago Coelho garantiu que quanto mais entrar em campo e tirar a 'ferrugem' da reserva, do início da temporada, melhor estará para a sequência da Série C. Como consequência, as atuações serão melhores.

"A sequência de jogos faz com que a gente consiga adquirir este ritmo de jogo. É algo importante para o jogador e para o goleiro também. Tenho certeza que com o passar dos jogos, a gente vai corrigindo os erros e vou fazer grandes atuações até o fim do campeonato. Conforme os jogos forem passando, o ritmo vai melhorar e as atuações também", concluiu.

O Paysandu de Thiago Coelho entra em campo neste sábado (30), às 17h, na Arena Verde, contra o Ypiranga. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.