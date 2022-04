Com retorno de atacante, Paysandu chega em Paragominas para jogo contra o Ypiranga

O Paysandu já desembarcou em Paragominas, local da partida contra o Ypiranga-RS, pela Série C. E o time conta com uma novidade importante: o atacante Danrlei viajou com a equipe para o duelo de sábado (30), às 17h, na Arena Verde, contra a equipe gaúcha.

O último jogo de Danrlei foi no dia 30 de março, há praticamente um mês. Na ocasião, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Paraense, o atacante marcou um dos gols da vitória bicolor por 2 a 0 sobre o Águia. No entanto, o jogador deixou a partida ainda no primeiro tempo, com uma lesão.

Confira as fotos disponibilizadas pelo clube no Twitter

Após exames, foi confirmado que Danrlei teve uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o jogador perdeu os últimos cinco jogos do Paysandu: os dois Re-Pa da final do Parazão e as três primeiras rodadas da Série C.

Danrlei é o artilheiro da temporada no Paysandu, com seis gols marcados. Além de contribuir com gols, o atacante se tornou peça fundamental no esquema tático do técnico Márcio Fernandes, que contou apenas com Henan e Marcelo Toscano para a função, enquanto Danrlei esteve de fora.

Até o momento, o clube alviceleste não divulgou a lista de relacionados. A partida entre Paysandu e Ypiranga tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.