Paysandu: de volta aos jogos após lesão, volante Bileu quer manter ritmo de jogo

Para o último jogo do Papão, nesta primeira fase, o técnico Márcio Fernandes pode sinalizar com a entrada de alguns jogadores reservas, valendo-se da classificação antecipada dos bicolores à próxima fase do Parazão. Com isso, atletas que buscam ritmo de jogo e recém recuperados devem entrar em campo. Um deles é o volante Bileu, que voltou ao time após quase um mês no departamento médico, para tratar uma lesão no ligamento externo do joelho.

“Graças a Deus, depois de um tempo parado, pude retornar aos gramados. Consegui voltar na Copa do Brasil e creio que fui bem, não senti nada da lesão. Só mesmo um pouco da parte física, por falta de ritmo de jogo, mas estou trabalhando para entrar o mais rápido em forma”, garante. Bileu deixou os gramados na quarta rodada, após a vitória por 2 a 0 sobre o Caeté, e retornou na outra vitória, desta vez sobre o Trem, na quarta-feira passada, com direito a assistência para gol.

“Está todo mundo com um pensamento só, que é vencer para classificar. Já conseguimos a classificação e o elenco está focado nos próximos jogos. Vamos fazer o que for possível para conquistar o título, mesmo com time alternativo. Isso mostra a força da equipe, com pessoas experientes e os garotos da base”, revela.

Caso a expectativa se concretize e Márcio Fernandes adote uma formação mista, Bileu pode retornar à onzena principal na condição de primeiro ou segundo volante. “Já joguei nas duas funções, depende muito do que o professor vai pedir. O Márcio vai poupar, e eu vou estar à disposição dele. Vai ser bom para recuperar a forma física e o ritmo de jogo. Quando ficamos parado, o que mais atrapalha é esse ritmo”, admite, sem esconder a dureza do próximo confronto, contra o Castanhal.

“Vai ser um jogo bem disputado. Eu assisti um pouco do jogo contra o Vitória e vi que eles são bons taticamente e deram trabalho. Vamos explorar os pontos fracos deles, marcar e atacar”, finaliza.