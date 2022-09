Paysandu vendeu apenas 190 ingressos no jogo contra o Vitória e teve prejuízo de mais de R$ 30 mil

A última partida do Paysandu na Série C de 2022 foi marcada pelo acesso do Vitória-BA, dentro da Curuzu, no empate em 1 a 1 e também pela baixa procura da torcida. O clube bicolor que já estava eliminado vendeu apenas 190 ingressos para o jogo e amargou um prejuízo de mais de R$ 30 mil.

O boletim financeiro do jogo divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e publicado no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi detalhado que o Papão vendeu 155 ingressos de arquibancada, 13 bilhetes para estudantes, além de 22 cadeiras, totalizando 190 entradas. O documento detalha ainda que 475 pessoas entraram na condição de sócio-torcedores. A renda da partida ficou em R$ 8.980.

Outro detalhe interessante no boletim financeiro é que o número de gratuidades na partida foi superior ao de ingressos vendidos e de sócios-torcedores juntos. Foram 1.321 gratuidades distribuídas.

A partida teve uma despesa de R$ 40.473,69 com quadro móvel, seguro torcedor, INSS, repasse à FPF, além de lanches, segurança e logística. A baixa procura fez com que o Paysandu amargasse um prejuízo de R$ 31.493,69.