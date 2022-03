Paysandu só estreia na Série C na segunda rodada e cumprirá punição em Paragominas; veja a tabela

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série C de forma detalhada. O Paysandu estreará somente na segunda rodada e mandará seus dois primeiros jogos em casa na cidade de Paragominas (PA), na Arena Verde.

O Papão que iria jogar contra o ABC-RN, na estreia da Série C, não enfrentará mais o clube potiguar. Na tabela divulgada pela CBF, a partida está marcada para o dia 19 de abril em Natal (RN), após a segunda rodada, quando o clube paraense recebe o Atlético-CE, no dia 16 de abril (sábado), às 19h. Não foi informado os motivos da mudança na primeira rodada.

As duas rodadas iniciais do Paysandu jogando em casa, contra Atlético-CE e Ypiranga-RS, serão realizadas na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA). O clube bicolor cumprirá a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela invasão ao gramado por membros de uma torcida uniformizada, na derrota por 4 a 1, para o Ituano-SP, na Curuzu, pelo quadrangular final do Brasileirão de 2021. O clube paraense só voltará a jogar em Belém, na Curuzu, na quinta rodada, contra o Botafogo-SP, dia 8 de maio, às 19h.

Assista o momento da innasão dos torcedores

Confira os dias, horários e locais dos cinco primeiros jogos do Papão na Série C 2022

16.04 - 19h - Paysandu x Atlético-CE - Arena Verde - Paragominas (PA)

19.04 - 19h – ABC-RN x Paysandu - Frasqueirão - Natal (RN)

23.04 - 18h – Mirassol-SP x Paysandu - José Maria C. Maia - Mirassol (SP)

02.05 - 20h - Paysandu x Ypiranga-RS - Arena Verde - Paragominas (PA)

08.05 - 19h - Paysandu x Botafogo-SP - Curuzu - Belém (PA)