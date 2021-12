Paysandu perde mando de campo de dois jogos por invasão da torcida na partida contra o Ituano pela Série C

O Paysandu perdeu dois mandos de campo e foi multado em R$ 2600 pelo Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) por causa da invasão de torcedores no gramado da Curuzu no jogo contra o Ituano pela quarta rodada do quadrangular da Série C. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (1º) pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. A decisão ainda cabe recurso e a reportagem aguarda o posicionamento do time bicolor sobre o assunto.

As multas foram de R$ 600,00 por ter atrasado o reinício da partida (art. 206 do CBJD), R$ 2 mil e duas perdas de mando por infração ao artigo 213, que fala sobre a invasão no gramado. O time bicolor também foi julgado no artigo 211, que fala da falta de infraestrutura necessária para assegurar plena garantia e segurança no local da partida. Mas acabou absolvido pela maioria.

Com a perda do mando de dois jogos, o Paysandu não poderá receber a torcida em jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de 2022.

Entenda do caso

A torcida invadiu o gramado da Curuzu após o terceiro gol do Ituano, na partida realizada no dia 23 de outubro. Os torcedores arrombaram os portões atrás do gol da Travessa Curuzu para entrar no campo. Eles tentaram ameaçar os jogadores do clube paraense, que rapidamente desceram para o vestiário, e o mesmo fizeram os atletas do Ituano.

Na ocasião, a Polícia Militar agiu e retirou os torcedores do gramado e, posteriormente, do estádio. Depois da garantia de segurança da PM, os jogadores de Paysandu e Ituano retornaram dos vestiários e a arbitragem recomeçou o duelo, interrompido aos 12 minutos do segundo tempo, após pouco mais de 20 minutos de paralisação. A situação foi relata na súmula do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO).