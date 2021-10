Súmula: árbitro relata invasão da torcida do Paysandu e clube pode ser punido

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula da derrota do Paysandu por 4 a 1, na Curuzu, pela Série C, para o Ituano-SP. Nela, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) relatou a invasão ao gramado da torcida do Papão e também os objetivos arremessados.

Com o relato, o Bicola pode tanto ser multado ou até mesmo perder mando de campo neste e no próximo Brasileirão. Isto, caso a denúncia seja julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o órgão entenda que o Paysandu não tomou as medidas cabíveis para prevenir a ação da torcida.

Cerca de 50 torcedores invadiram o gramado para ameaçar os jogadores do clube bicolor. A Polícia Militar agiu e retirou os torcedores. Atletas do Ituano e do Paysandu foram para os vestiários e depois da garantia de segurança da Polícia Militar, a arbitragem recomeçou o jogo, interrompido aos 12 minutos do segundo tempo.

Já no Twitter, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, se manifestou sobre o caso. E, apesar de não ter desistido do acesso, o condenou as ações dos torcedores uniformizados:

"Não vamos jogar a toalha. Vamos continuar trabalhando mais ainda para que o Paysandu consiga o acesso. Temos chance e vamos seguir em busca deste objetivo. Por outro lado, um resultado negativo no futebol, por pior que seja, não pode servir de justificativa para tudo que ocorreu hoje (23) na Curuzu", disse Ettinger.

Confira o relato que consta na súmula:

"Informo que aos 13 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralizado devido a invasão de campo por parte de torcedores uniformizados da

equipe Paysandu, que se encontravam na arquibancada atrás do gol, do lado esquerdo das cabines de transmissão.

Informo que tais torcedores arrombaram um portão localizado no canto do campo, onde se encontrava o árbitro assistente 2. Após a invasão e a rápida intervenção da Polícia Militar, os invasores recuaram pelo mesmo portão retornando para arquibancada.

Neste momento e durante a paralisação foram arremessados no gramado vários objetos como: chinelo, garrafas pets, cadeiras e mesas plásticas. Durante o retorno dos invasores para a arquibancada, danificaram algumas placas de publicidade.

Informo que após conversar com o comandante do policiamento, Sr. Ten. Cel. Helde, da Polícia Militar, e o mesmo garatir total segurança aos atletas, arbitragem e pessoas envolvidas no jogo, foi reiniciado o jogo após 34 minutos de paralisação."