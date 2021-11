Paysandu é julgado por invasão de torcedores e pode perder mando de campo

Pouco mais de um mês após a invasão dos torcedores do Paysandu na derrota por 4 a 1 para o Ituano, na Curuzu, pela Série C, o clube vai ser julgado. A audiência está marcada para esta terça-feira (30), e pode decidir qual será a punição do clube, que deve cumprir na Série C de 2022.

Como o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) relatou o caso na súmula, o Bicola pode ser multado, jogar com portões fechados ou até mesmo perder mando de campo. Isto, caso o órgão entenda que o Paysandu não tomou as medidas cabíveis para prevenir a ação da torcida. A ação terá como relator Rodrigo Raposo, que ouvirá as partes envolvidas.

Invasão

Após o terceiro gol do Ituano, um grupo de cerca de 50 torcedores de uma uniformizada do Paysandu arrombaram os portões atrás do gol da Travessa Curuzu e invadiram o gramado. Eles tentaram ameaçar os jogadores do clube paraense, que rapidamente desceram para o vestiário, e o mesmo fizeram os atletas do Ituano.

Na ocasião, a Polícia Militar agiu e retirou os torcedores do gramado e, posteriormente, do estádio. Depois da garantia de segurança da PM, os jogadores de Paysandu e Ituano retornaram dos vestiários e a arbitragem recomeçou o duelo, interrompido aos 12 minutos do segundo tempo, após pouco mais de 20 minutos de paralisação.