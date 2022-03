Paysandu: meia negociado com o futebol da Espanha é uma das opções no Parazão e Série C

O Paysandu ganhou mais uma opção para o meio de campo neste primeiro semestre. O clube poderá contar com o meia Júlio Cesar, cria das categorias de base do Papão e que foi negociado com o Getafe, da Espanha. O jogador chegou a ir para Espanha, para um período de adaptação e retornou ao Brasil, porém, problemas na sua documentação fizeram o atleta permanecer em Belém.

Júlio Cesar, de 18 anos, iniciou a sua trajetória no Paysandu e subiu para o time profissional em 2020, quando foi promovido pelo técnico Hélio dos Anjos. Atuou pela equipe de cima na Copa Verde, além de ter feito partidas pelo Sub-23, no Brasileirão de Aspirantes. Em 2021 foi relacionado para alguns jogos e fez apenas uma partida, contra o Águia, na Curuzu, pelo Parazão. Ele despertou interesse do Getafe, da Espanha e o Paysandu acertou o empréstimo do atleta por uma temporada, mas um problema no visto o impediu de ficar por lá neste primeiro semestre.

“O visto dele não saiu a tempo. Ele deve retornar no meio da temporada, quando a janela de transferência abre novamente”, informou o supervisor do clube bicolor, Carlos Henrique, ao O Liberal.

Meia Júlio Cesar foi relacionado para a última partida do Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Posição

No atual elenco do Paysandu, Júlio Cesar disputa a posição com Ricardinho, José Aldo, Victor Diniz e também Rikelton, os dois últimos também formados na categoria de base do Papão da Curuzu. Júlio Cesar esteve no grupo de jogadores relacionados para o jogo contra o Tapajós, no final de semana e ficou no banco de reservas.

Getafe

A partir do início dos anos 2000, o Getafe se tornou presença assídua na elite espanhola. Desde a temporada 2004/05, os Azulones apenas não disputaram a La Liga 2016/17, mas voltou logo no ano seguinte. Nos últimos anos, a equipe conseguiu dois oitavos lugares e um quinto, se classificando para a Liga Europa da última temporada. Atualmente o clube ocupa a 15ª posição na tabela.