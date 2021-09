Meia da base do Paysandu é emprestado para clube da Espanha

O Paysandu divulgou nesta quinta-feira (23) a renovação de contrato do meia Júlio Cezar e o empréstimo do jogador ao Getafe-ESP, clube da primeira divisão espanhola. De início, o jogador ficará 40 dias em um período de adaptação, para a partir de janeiro de 2022, depois que completar 18 anos, poder defender o Geta por um ano.

No mês de setembro, a equipe de O Liberal já havia adiantado que o Paysandu estava negociando Júlio, uma de suas promessas da base, sob a perspectiva de render lucros futuros para o clube.

Júlio Cezar dos Santos Ferreira nasceu em Santa Izabel do Pará. Mesmo ainda muito jovem, o meia está no elenco profissional desde o começo de 2020, quando foi promovido pelo então técnico bicolor, Hélio dos Anjos.

O meia Júlio Cezar tem três jogos time profissional e a estreia em 2021, numa partida válida pela Copa Verde, na derrota por 2 a 1 para o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo.

GETAFE

A partir do início dos anos 2000, o Getafe se tornou presença assídua na elite do futebol espanhol. Desde a temporada 2004/05, os Azulones apenas não disputaram a La Liga 2016/17 (rebaixado na temporada anterior), mas voltou logo no ano seguinte. Nos últimos anos, a equipe conseguiu dois oitavos lugares e um quinto, se classificando para a Liga Europa da última temporada.