Promessa de 17 anos do Paysandu pode ser negociada com clube do exterior

Em meio à mentalidade de enxergar os garotos da base como ativos financeiros do clube, o Paysandu está negociando mais uma de suas promessas da base. Júlio Cezar, de 17 anos, tem proposta do exterior e deve ser cedido em empréstimo, sob a perspectiva de render lucros futuros.

A possível saída do jovem meio-campista foi confirmada a OLiberal.com pelo presidente Maurício Ettinger. O destino, no entanto, permanece em segredo para não atrapalhar o negócio.

Tratado como uma joia da Curuzu, Julio Cezar dos Santos Ferreira nasceu em Santa Izabel do Pará. Mesmo ainda muito jovem, o meia está no elenco profissional desde o começo de 2020, quando foi promovido pelo então técnico bicolor, Hélio dos Anjos.

Julio Cezar tem três jogos time profissional. A estreia ocorreu já este ano, mas em jogo válido pela temporada passada: a derrota por 2 a 1 para o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo.

Júlio Cezar em ação contra o Águia, no Parazão deste ano (Ascom Paysandu)

Antes, porém, o garoto havia participado de duas partidas do Brasileirão de Aspirantes, competição para atletas Sub-23. Enfrentou Juventude e Corinthians, também saindo do banco.

Já pela atual temporada, o único teste de Julio Cezar ocorreu durante o Parazão, na vitória por 1 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela 8ª rodada da primeira fase.

Outros ‘ativos’

A atual diretoria alviceleste já trabalha maneiras de dar rodagem a garotos da base que não têm ganhado sequência oportunidades no elenco profissional. Na semana passada o clube confirmou os empréstimos do meia Rikelton e do centroavante Flávio ao Gama, que disputa a Série D. Ambos têm 19 anos.

Em contexto diferente, Debu foi cedido ao Castanhal, também para a quarta divisão nacional. O atacante de 24 anos não é fruto da base. Ele foi contratado no ano passado, após se destacar no Parazão pelo Paragominas. No time principal, não vingou. O vínculo com o Paysandu termina no final do ano.

Quem também está atualmente emprestado pelo Paysandu é o meia Victor Diniz, de 20 anos. Ele chegou a passar um período no Bahia e hoje defende o time Sub-20 do Cruzeiro.