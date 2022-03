Com desfalques e meia negociado com time espanhol, Papão relaciona jogadores para encarar o Tapajós

O Paysandu finalizou neste sábado (19), a sua preparação para a partida contra o Tapajós, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão, que ocorre neste domingo (20), às 9h30, no Estádio do Souza, em Belém. Para este jogo o técnico Márcio Fernandes, do Papão da Curuzu, não contará com dois jogadores, mas tem o retorno de meia que está negociado com o futebol espanhol.

O lateral esquerdo João Paulo e também o volante Mikael, foram vetados pelo departamento médico bicolor com dores musculares. O meia Júlio Cesar, da base bicolor, que foi negociado com o Getafe, da Espanha, teve a sua ida adiada para o segundo semestre, após problemas na documentação do jogador. Ele retornou ao Paysandu e também faz parte dos relacionados para encarar o Tapajós.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Genílson, Heverton e Marcão;

Laterais: Igor Carvalho, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Bileu, Christian, Dênis Pedra, Éric e Yure;

Meias: José Aldo, Júlio Cezar, Ricardinho e Serginho;

Atacantes: Alex Silva, Danrlei, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano e Marlon.