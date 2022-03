Após sequência de goleadas sofridas, atacante do Paysandu aponta 'obrigação' em vencer Tapajós

Em busca do tricampeonato paraense, o Paysandu encara o Tapajós no domingo (20), às 9h30, no Souza. Apesar de tentar focar no duelo, válido pela ida das quartas de final do Parazão, o assunto desta sexta-feira (18), na Curuzu, ainda foi a goleada para o CSA, que eliminou o Bicola da Copa do Brasil. Mesmo assim, o atacante Danrlei apontou que a derrota já é página virada:

"Creio que sim. O jogo de quarta-feira (16) já passou, agora estamos pensando no Campeonato Paraense, que já é domingo (20). Temos que focar e já vamos trabalhar para conseguir uma grande vitória e esquecer [a goleada sofrida]. Com certeza é uma obrigação do Paysandu vencer todos os jogos. E tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo", afirmou Danrlei.

Confira o restante da entrevista de Danrlei

Reação do grupo ao momento:

"A gente vem com união muito boa no elenco. Não vai ser agora que vamos nos desunir, depois dessa derrota para o CSA. No final vai dar tudo certo. Futebol é feito de oportunidades. Tivemos chances de ganhar do CSA e vamos ter uma oportunidade de apagar o que aconteceu na quarta-feira (16) e ganhar no domingo (20)".

Possível chegada de reforços:

"Nunca dissemos que estamos prontos. A gente ainda está em formação. O elenco ainda tem algumas carências. Todos os jogadores que chegarem no elenco, tenho certeza que serão bem-vindos para o nosso elenco, vai reforçar bastante. Quanto mais forte, melhor para a gente".