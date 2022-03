Com promoção para as mulheres, Paysandu define preços dos ingressos contra o Tapajós

No mês da mulher, a diretoria do Paysandu realiza promoção no preço dos ingressos, para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense, contra a equipe do Tapajós, marcado para a próxima quarta-feira (23), na Curuzu. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger.

O torcedor alviceleste que quiser acompanhar a partida contra o Boto, pagará o valor de R$40 pelo ingresso no setor arquibancada e R$80 na cadeira. O Paysandu irá disponibilizar também um lote promocional de 2 mil bilhetes para as mulheres no valor de R$20.

Os ingressos estarão disponíveis de forma online a partir deste sábado (19), no site. Já as vendas físicas iniciam na segunda-feira (21), nas bilheterias do Estádio da Curuzu e nas Lojas Lobo do Shopping Boulevard, Sede social e também da Curuzu.

Papão x Boto disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Paraense 2021. Os duelos serão transmitidos lance a lance pelo OLiberal.com.