Paysandu desembarca em Belém e torcida faz festa, carreata e comemora o tricampeonato da Copa Verde

Pela terceira vez em nove edições, a taça da Copa Verde ficou com o Paysandu. E a conquista diante do Vila Nova-GO, no Serra Dourada, em Goiânia (GO), foi cheia de emoção, decidida nas penalidades. Em Belém, neste domingo (20), milhares de torcedores do Papão compareceram ao aeroporto para prestigiar a chegada dos jogadores que garantiram mais um troféu para o Bicola.

Gritos de guerra, bateria, as taças da Copa Verde conquistadas nas temporadas 2016 e 2018, presidente bicolor Maurício Ettinger, o “Papa”, além do mascote Lobo e jogadores. A torcida bicolor atendeu ao pedido ao pedido do clube nas redes sociais e fizeram um clima de estádio no Aeroporto Internacional de Belém. Às 12h30 a equipe desembarcou em Belém e os jogadores foram recebidos pela fiel bicolor. Abraços, cantos, lágrimas, fotos e autógrafos, marcaram o desembarque.

O torcedor Leandro Martins, de 39 anos, estava com o filho, acompanhando o desembarque bicolor. Leandro agradeceu pelo título da Copa Verde e cobrou da diretoria o tão sonhado acesso em 2023.

“Essa conquista representa o ano que tivemos, que foi sofrido, tivemos frustrações, mas no final do ano fomos recompensados com o tricampeonato da Copa Verde, vaga na terceira fase da Copa do Brasil e uma cota milionária. Espero uma temporada de 2023 com o acesso, o Paysandu não pode permanecer mais um ano na Série C. temos que subir”, disse.

Torcedor bicolor comemorou mas também cobrou o acesso (Fábio Will / O Liberal)

O presidente bicolor, Maurício Ettinger, falou das dificuldades do Paysandu na temporada e agradeceu ao torcedor pela festa.

“É pelos torcedores, essa festa é de todos. O torcedor nunca deixou de apoiar o Paysandu. Quero agradecer a cada um que esteve no aeroporto para receber o time”, falou, Ettinger.

Presidente do Paysandu, Mauríco Ettinger, esteve no aeroporto de Belém (Fábio Will / O Liberal)

Com os jogadores já dentro do ônibus, torcedores subiram no teto do veículo bicolor e fizeram a festa. Dentro do coletivo, cerveja, música e muitas fotos. Do lado de fora, a torcida bicolor seguiu em uma carreata até o Estádio da Curuzu, local em que os torcedores fizeram mais festa. Uma banda de samba e pagode estava por lá e vários jogadores fizeram selfies com torcedores no gramado e nas arquibancadas da Curuzu.

O atacante Robinho, que já foi anunciado pelo Botafogo-SP para a próxima temporada, avaliou o ano e a conquista alviceleste da Copa Verde e afirmou que deixa o Papão, mas as portas estão abertas para um retorno.

“Eu saio do Paysandu com uma emoção muito grande de ter dado um título ao clube, marcar o nome na história do Paysandu. É um clube muito querido dos torcedores, saio para realização de um sonho meu, mas as portas estão abertas para que um dia eu possa voltar”, comentou.

Atacante Robinho jogará a Série B em 2023 pelo Botafogo-SP (Fábio Will / O Liberal)

Jogadores, diretoria e funcionários do clube estiveram reunidos no restaurante do Paysandu, que fica situado nas dependências do estádio bicolor, para um almoço de comemoração. Com o título da Copa Verde, o Papão se tornou o maior vencedor da competição com três conquistas, ultrapassando o Cuiabá-MT, clube que está na Série A, mas que possui apenas duas taças.