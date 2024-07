Paysandu: atacante cita problema familiar e disse não estar feliz com seu atual momento no clube

O Paysandu terá pela frente o Coritiba-PR na próxima rodada da Série B, no domingo (7), às 11h, no Estádio Couto Pereira. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos possui a opção de Vinícius Leite, jogador importante para o acesso bicolor e que vem enfrentando problemas particulares. Em entrevista coletiva, o atacante do Paysandu falou da situação que viveu e o quanto isso atrapalhou seu rendimento no clube.

Vinícius Leite é um dos jogadores com mais experiência no Paysandu e conhece a cobrança. O jogador falou das dificuldades que atravessou, que acarretou na saída do time titular e citou a busca por espaço no elenco novamente.

“Tive um problema pessoal na minha família que atrapalhou bastante, consegui resolver faz pouco tempo e isso com certeza atrapalhou meu rendimento. É uma questão particular, que me incomodava bastante, não dormia direito. E agora tenho buscado evoluir, principalmente a minha intensidade, que era onde estava pecando muito e quero reconquistar meu espaço”, disse.

VEJA MAIS

A reserva incomoda

Decisivo na conquista do acesso à Série B no ano passado, Vinícius Leite não conseguiu reeditar as grandes atuações com a camisa bicolor neste ano. O jogador afirmou que o momento é ruim, que ser opção no banco de reservas incomoda, mas que vai evoluir para reconquistar a posição.

“[A reserva] vem me incomodando um pouco, todos sabem da minha qualidade, do que sou capaz de fazer. Venho buscando nos treinamentos, melhorando ainda mais a parte física, meu grau de intensidade, pois quero novamente ser importante para o Paysandu. Vou conversar mais com o Hélio [dos Anjos] para que eu possa melhorar e ter novas oportunidades. Todo jogador que estar em campo, não estou feliz com o momento que estou vivendo. Espero ter mais oportunidades e vou buscar isso."

Chateado

Sem entrar em detalhes, Vinícius Leite comentou algumas coisas sobre o seu momento familiar e de alguns boatos que circularam, afirmando que ele estava saindo e que por isso tinha caído de rendimento. O atacante falou das dificuldades em administrar situações familiares, mas que o foco é reencontrar o seu bom futebol.

“Vejo muitas inverdades. Falam que eu saio bastante, mas eu nem saio, fico em casa o tempo todo, mas ninguém sabe da parte familiar do atleta. Que passamos por algumas coisas e não falamos para ninguém. Venho de uma família muito humilde e praticamente tudo passa por mim, eu tenho que resolver os problemas e isso acaba afetando um pouco. Dessa vez foi bem difícil, conseguimos resolver as situações em casa e agora estou focado 100% no meu futebol”, comentou.

Apoio

O atacante comentou que vem recebendo todo apoio, tanto em casa quanto no clube e elenco, mas fez questão de citar a força que recebeu dos torcedores do Papão.

“A torcida apoia, torcedores mandam mensagens, que confiam em mim. Isso mostra tudo que já fiz aqui, que sabem do meu potencial então tenho que colocar na cabeça que posso agregar aqui, que tenho capacidade de dar a volta por cima mais uma vez e ser importante para o Paysandu na Série B”, finalizou.