Paysandu vence jogo-treino por 4 a 0 e se despede de Barcarena

Na manhã deste sábado (13), o Paysandu realizou um jogo-treino, no Barcarenão, contra a Seleção de Barcarena e venceu pelo placar de 4 a 0. A partida foi a última atividade realizada pelo time bicolor no município. Os gols foram todos marcados no segundo tempo: Juninho, Netinho, Naylhor e Gabriel Bispo.

O jogo-treino foi disputado em dois tempos de 45 minutos, com dois times diferentes em cada etapa. No primeiro tempo o time teve a seguinte escalação: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão, Bryan; João Vieira, Val, Biel; Leandro, Edinho e Hyuri.

Primeiro tempo

O time que começou a partida teve dificuldades normais para uma primeira atividade em campo contra um adversário, como colocar mais velocidade no jogo e imprimir um ritmo mais intenso contra um adversário local da região.

Apesar disso, o time do primeiro tempo mostrou uma boa troca de passes com o meio-campo e o camisa 9 Leandro, que se apresentou bastante na partida. Quem também se destacou nos primeiros 45 minutos foi a dupla que jogou no lado esquerdo do campo, Edinho e Bryan. O lateral-direito mostrou a versatilidade dele, comentada pelo técnico Hélio dos Anjos em coletiva de 2023, e se associou muito bem com Edinho. O atacante criou as melhores chances da primeira etapa, que não foram bem concluídas.

E essa foi a principal dificuldade do primeiro tempo: definição de jogadas. O Paysandu cuidou bem da bola e ditou o ritmo, mas pecou quando chegou no último terço e não definiu bem as jogadas.

Segundo tempo

No segundo tempo o time foi a campo com: Gabriel Bernard; Rafael Taiyo, Naylhor, Lucca Carvalho, Roger; Netinho, Gabriel Bispo, Juninho; Jean Dias, Esli Garcia e Nicolas. A torcida bicolor presente em Barcarena pode acompanhar a primeira movimentação de Nicolas, desde quando retornou ao clube. Outro fato desse segundo tempo foram dois dos garotos integrados em Barcarena tendo oportunidades: o zagueiro Lucca Carvalho e o lateral-direito Rafael Taiyo. O volante Eric, formado no clube, entrou durante o segundo tempo e também teve chances no jogo-treino.

O estilo do time mudou bastante na segunda etapa. Se no primeiro tempo foi de mais controle e troca de passes, no segundo foi de mais velocidade e um time mais vertical. A entrada de Jean Dias no lado direito do ataque foi determinante para essa mudança de estilo, um jogador veloz e de explosão física.

E foi na segunda etapa que o Paysandu marcou os gols da vitória, por 4 a 0. Uma curiosidade é que todos os gols tiveram origem de bola parada. O primeiro gol nasceu de uma batida de escanteio em que a bola sobrou para os pés de Juninho chutar a gol; o segundo foi de uma batida de falta do Netinho, desviada pelo defensor da Seleção de Barcarena; o terceiro também foi em jogada de escanteio, com Gabriel Bispo participando dentro da área e Naylhor concluindo; no quarto foi uma cobrança direta de Netinho para Gabriel Bispo cabecear.

Vitória confortável construída depois dos 22 minutos do segundo tempo, com a bola parada sendo mais uma vez um dos pontos fortes do time de Hélio dos Anjos. Jogo-treino importante para dar ritmo de jogo para vários dos novos contratados que estão tendo a primeira experiência jogando no Pará. A atividade também foi marcada pelas ausências de Diogo Silva, Lucas Maia, Geferson, Robinho, Vinícius Leite e Ruan Ribeiro.

Na segunda-feira (15) o Paysandu disputará um amistoso contra a Tuna Luso, jogo que marcará a apresentação do elenco para a Fiel Bicolor, na Curuzu. Também será o último teste da pré-temporada antes da estreia do clube no Campeonato Paraense no próximo sábado (15), contra o Santa Rosa no Mangueirão.