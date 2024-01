Paysandu faz 'pausa' nas contratações e prevê reforços após o início do Parazão

Mesmo atento ao mercado, o Paysandu não deve ter novos anúncios de contratações ao longo da próxima semana, antes do início do Parazão 2024. Quem afirma é o próprio presidente do clube, Maurício Ettinger, em entrevista ao Grupo Liberal. O plantel conta atualmente com 30 jogadores profissionais, além de três da base que estão integrados e participando da pré-temporada em Barcarena.

"Por enquanto a gente parou de ir atrás de jogador, vamos começar o Campeonato Paraense com esse elenco. Lógico que estamos atentos ao mercado caso apareça alguma coisa. Ainda tem umas três ou quatro peças que a gente está procurando, mas que devem vir ao longo do campeonato, para a Copa do Brasil e para a Série B", explicou Ettinger.

Entre as três contratações citadas pelo mandatário, dois jogadores devem ser para a faixa central do campo (um volante e um meia) e um lateral-esquerdo, já que hoje o técnico Hélio dos Anjos conta apenas com Geferson para o setor.

Kevyn, que pertence ao Retrô-PE e subiu para a Série B com o Papão no ano passado, é um dos nomes cotados, mas as negociações com o time pernambucano não têm evoluído enquanto ocorre a disputa da pré-Copa do Nordeste. O Retrô eliminou o Confiança-SE na primeira fase e encara, neste sábado (13), o Juazeirense, às 16h, na Bahia. Kevyn não foi relacionado para a primeira partida.

Já para o meio-campo, o setor de criação é outro foco da comissão técnica. No momento, o técnico Hélio dos Anjos tem disponíveis apenas Juninho, Robinho e Biel, mas Edinho e Vinícius Leite, que são atacantes de lado de campo, também podem jogar mais recuados.

Janela de transferências

O Paysandu tem até o dia 7 de março para inscrever jogadores visando as primeiras rodadas da Série B do Brasileiro. Este é o prazo que encerra a primeira janela de transferências do futebol brasileiro - que é válida apenas para clubes das duas primeiras divisões do país. A segunda janela será aberta no dia 10 de julho e fechada em 2 de setembro.

As janelas são válidas para transferências de jogadores de um clube para outro, mas, atletas que estiverem livres no mercado podem assinar com qualquer clube fora delas.

Estreia

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será no dia 20 de janeiro contra o Santa Rosa, atual vice-campeão da Segunda Divisão. A partida será às 19h no Mangueirão.

Confira o elenco do Paysandu para o Parazão:

Biel, Juninho, Robinho e Lucas Augusto (base); Atacantes: Edinho, Esli García, Hyuri, Jean Dias, Leandro, Nicolas, Roger, Ruan Ribeiro e Vinícius Leite.