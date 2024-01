Volante Leandro se apresenta no Paysandu e fala de conversa com Hélio dos Anjos: ‘Tentar me adaptar’

O Paysandu está montando um elenco de peso para a temporada 2024. Um dos contratados foi o volante Leandro Vilela, de 28 anos, que disputou recentemente a Série B do Campeonato Brasileiro e chega como uma das opções para o técnico Hélio dos Anjos.

“É um prazer imenso estar vestindo a camisa do Paysandu. Sei da sua tradição, da torcida apaixonada que tem e quero ser mais um nessa engrenagem desse ano para a gente conseguir os objetivos”, declarou.

O jogador foi o último contratado bicolor, e falou sobre a preparação da equipe na pré-temporada, realizada em Barcarena, para a qual ele já chegou no final e está se sentindo “atrasado”.

“Estou bem atrás. O grupo percebo que está numa intensidade maior do que a minha. Pela questão de números de treinamentos, terei que me adaptar, mesmo com o campeonato em andamento, continuarei fazendo trabalhos a parte. Preciso de mais uma ou duas semanas de trabalho mais intenso, para ficar próximo do pessoal. Eles vão ter um pouco mais de ritmo de jogo, mas acredito que isso, com o tempo, eu vou adquirindo, e pela quinta rodada acho que já fica todo mundo mais homogêneo, e eu já consigo também estar no ritmo dos demais”, explicou.

Segundo Vilela, ele é um jogador mais posicional, característica que difere do que o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, espera. Sobre isso, o jogador revelou que já teve uma conversa com o comandante da equipe.

“Tive uma conversa com o professor Hélio, eles passaram algum vídeo setorial para nós e eu percebi um pouco a característica que ele pede, eu falei que iria tentar me adaptar porque sou um jogador mais posicional, ele pede o volante mais infiltrado. Ele falou que também vai tirar isso de mim dentro da minha característica. Sou mais de marcação, mas a gente tem que fazer o que é em prol da comissão, em prol do clube, em prol do resultado. Nós jogadores temos que nos adaptar a vários modelos, porque entendo que no futebol não tem um modelo errado, todos têm uma metodologia diferente e a gente tem que se adaptar àquilo que está sendo implementado para nós”, falou.

O jogador também falou sobre a convivência com os novos companheiros de clube, e ressaltou que para ele, a boa relação entre todos os atletas do time é importante para levar para dentro de campo.

“É importante porque a gente passa mais tempo no clube do que com as nossas famílias, e a gente tem que entender que quem resolverá os problemas do Paysandu somos nós que estamos aqui na pré-temporada, e precisamos nos dar bem uns com o outros. Questão do vestiário conta muito pela questão da temporada em si, se tiver um vestiário onde todo mundo se respeite, todo mundo trabalhe, vai ser importante para essa nossa sequência”, disse.

Apesar de ter chegado há pouco tempo em Belém, Leandro já conhece o histórico da torcida bicolor, mas não tem redes sociais, o que dificulta um relacionamento mais próximo com a torcida. No entanto, ele espera sentir mais o calor da fiel quando estiver em campo.

“Sou um cara que não gosta de rede social, não tenho. Meu Instagram já foi excluído. Eu não gosto, acho que toma muito tempo da gente. Prefiro dar mais atenção para a família. Vou sentir essa energia, esse calor da torcida nos dias dos jogos. Estou ansioso para isso. Conversei com alguns atletas que já passaram por aqui. Me falaram sobre esses jogos, sobre a cobrança. Mas temos que saber levar a torcida, trazer ela para o nosso lado, porque vai ser nosso 12º jogador”, finalizou.

O primeiro desafio do Paysandu na temporada está marcado para o dia 20 de janeiro, estreia da equipe bicolor no Campeonato Paraense, contra o Santa Rosa. A partida será realizada no Mangueirão, às 19h, e terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.