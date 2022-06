Ex-Paysandu, volante do Botafogo-PB cita força e 'estresse' da torcida do Papão na Curuzu

Em um confronto direto por posições, o Paysandu recebe o Botafogo-PB, neste domingo (12), às 19h, na Curuzu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paraibano possui no elenco um ex-bicolor, o volante PH, que jogou com a camisa do Papão em 2020 e foi campeão estadual com o clube paraense. Em entrevista coletiva, PH falou que conhece alguns atletas que estão no Paysandu, além de citar a força do torcedor na Curuzu, mas também da cobrança que a torcida impõe aos atletas dependendo da situação do jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O clube paraibano ocupa a quarta colocação na tabela da Série C, com um ponto a menos que o Paysandu, que está na segunda posição. Uma vitória em Belém, deixaria o Belo próximo da liderança e ultrapassaria o Papão na classificação e um dos trunfos, segundo PH, é o estresse da torcida bicolor.

“A gente sabe que jogar dentro da Curuzu é um ponto forte do Paysandu. Mas sabemos que quando o time não responde a altura durante o jogo, a torcida fica um pouco estressada. A torcida apoia, mas cobra também. A gente precisa usar isso como trunfo”, disse.

VEJA MAIS

Conhece o Papão

Titular na última partida do Belo, PH quer conseguir com o Botafogo-PB o que não conseguiu com o Paysandu em 2020, que é o acesso para a Série B. O clube nordestino está há cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates e quer “roubar” pontos do Paysandu em Belém, para isso conta com as informações de PH, que confia em um resultado positivo.

“Vai ser outro jogo de alto nível, de dois times que vão se estudar bastante durante a semana, que sabem que cada detalhe vai ser primordial para sair com a vitória. Eu conheço alguns jogadores que estão lá, jogadores que estão sendo decisivos, como o próprio Marlon. Sabemos da qualidade deles, mas a gente confia muito no nosso grupo. Temos muitos jogadores decisivos”, finalizou.

PH foi campeão com o Papão (Jorge Luiz/Ascom Paysandu)

No Papão

Com a camisa do Paysandu, o volante PH, de 31 anos, realizou 26 partidas e marcou dois gols, além de ter conquistado um Campeonato Paraense.