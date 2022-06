Sem promoção, Paysandu divulga valores de ingressos para partida contra o Botafogo-PB

O Paysandu recebe o Botafogo-PB no próximo domingo (12), às 19h, na Curuzu, pela 10° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E nesta tarde (6), o Papão divulgou os valores dos ingressos para a partida. Os bilhetes para a arquibancada vão ser vendidos por R$ 40 e a cadeira custará R$ 80. As vendas iniciam oficialmente na terça-feira (7).

No anúncio, não foi mencionado a promoção de Dia dos Namorados para os sócios torcedores que o presidente Maurício Ettinger havia mencionado na semana passada.

É importante ressaltar que para entrar no estádio, é preciso estar com o esquema de vacinação contra o covid-19 completo. Idosos acima de 60 anos de idade terão acesso somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante.

VEJA MAIS

A partir da terça-feira (7), os ingressos podem ser comprados por meio do site futebolcard.com ou nas lojas do clube. Para quem tem direito a meia entrada é necessário garantir o bilhete por meio do site do time. A abertura da reserva será na quinta-feira (9), às 18h. Já a retirada dos ingressos é na sexta-feira (10), das 13h às 17h, na sala de segurança da Curuzu, assim como as gratuidades.

PONTOS DE VENDA

Lojas oficiais do clube

Dias 7, 8, 9 e 10/06 – 9h às 18h

Loja Lobo Da Sede Social e Curuzu

Dia 11/06 – 9h às 13h

Dia 12/06 - 9h às 13h

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)