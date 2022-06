Morte de presidente de clube da Itália atrapalha renovação de Patrick Brey com o Paysandu; entenda

O Paysandu segue na corrida para renovar o contrato de empréstimo do lateral-esquerdo Patrick Brey com o Triestina, da Itália. No entanto, segundo o executivo de futebol bicolor, Fred Gomes, um ponto tem desacelerado as negociações: a morte do presidente do clube italiano.

Mário Biasin, então presidente do Tristina, morreu aos 71 anos no dia 16 de maio. De acordo com uma nota divulgada pelo clube, o dirigente faleceu repentinamente enquanto estava na Austrália.

Desde então, os demais integrantes da diretoria do Triestina estão trabalhando em uma série de trâmites legais que vão dar posse a um novo comandante. Todo esse processo tem deixado a renovação de contrato de Patrick Brey com o Paysandu em segundo plano.

Apesar disso, Fred Gomes disse que está confiante que a renovação ocorra antes do final do contrato do jogador, que ocorre no dia 30 de junho.

"Realmente ele tem contrato até o dia 30, porém já temos um acerto com o atleta e seu agente para ser prorrogado. A dificuldade está ocorrendo por conta do falecimento do presidente do clube, mas estamos resolvendo o trâmite", disse.

As boas atuações de Patrick Brey na Série C fizeram com que o Paysandu negociasse a ampliação do acordo de empréstimo. A ideia do Papão é renovar o vínculo com o atleta até o final da Terceirona, que termina em outubro.

Após começar o ano no banco, Patrick Brey tem sido um dos destaques da equipe na Terceirona. O lateral tem 20 partidas com a camisa bicolor em 2022, sendo 14 como titular.