Paysandu divulga imagens de tratamento de Danrlei e diz que jogador melhorou fisicamente; vídeo

O robozão está voltando. O Paysandu divulgou nesta terça-feira (7) algumas imagens da recuperação do atacante Danrlei, que ainda trata uma lesão muscular na perna direita. De acordo com o Papão, o jogador tem tido melhoras significativas após uma série de trabalhos realizados pelo departamento médico do clube.

Segundo o Paysandu, três semanas após realizar avaliação de força e potência musculares em um aparelho gerador de resistência isocinética, Danrlei foi reavaliado na última segunda-feira (6), em Fortaleza. O clube afirma que a diferença em alguns parâmetros musculares, que no dia 14 de maio era de 53%, caiu para 24%, após intervenções médicas.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda nas semifinais do Parazão, contra o Águia, em março. O jogador ficou mais de um mes de fora da equipe principal e voltou a entrar em campo apenas no dia 30 de abril, contra o Ypiranga-RS.

No entanto, desde então, Danrlei tem participado de poucos minutos em campo. Após a vitória do Paysandu sobre o Manaus, pela oitava rodada da Série C, o técnico Márcio Fenandes explicou o motivo pelo qual o camisa 9 do Papão entrou em campo faltando apenas 30 minutos para acabar a partida.

"Mais uma vez vou deixar claro. Não é que a gente não tenha vontade de colocar o Danrlei no jogo, mas hoje ele não tinha condições físicas. Chamei ele, falei que faltavam 35 minutos pra acabar a partida, mas ele disse que era tempo demais. Só que quando eu chamei ele, não tinha como voltar atrás. A torcida estava pressionando muito e a gente tinha confiança nele. Ele entrou e fez o gol, mas nos minutos finais já estava muito desgastado", disse.

A próxima partida do Paysandu na Terceirona será neste domingo (12), pela 10ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.