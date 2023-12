Com campeão Mundial, Paysandu faz jogo festivo na inauguração do CT; veja a lista de ex-jogadores

A inauguração do primeiro campo do CT do Paysandu ocorre neste sábado (2), a partir das 9h, no bairro das Águas Lindas. A programação do evento contará com um jogo festivo com ex-atletas e ídolos do Paysandu, , incluindo o campeão mundial de clubes com o Internacional-RS e bicampeão da Copa Libertadores Iarley.

De acordo com o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, alguns nomes que participaram da campanha de ouro do Paysandu, tanto na Copa dos Campeões, Brasileiro da Série B de 2001 e da participação da Copa Libertadores de 2003 estão confirmados no evento, incluindo Iarley, autor do gol da vitória do Paysandu contra o Boca Juniors, dentro do Estádio La Bombonera, na Argentina.

Veja a lista

Ronaldo; Rodrigo, Jorginho, Tinho, Luiz Fernando; Vanderson, Sandro, Lecheva; Yarlei, Robgol e Velber, além de Gino, Rogerinho, Jobson, Albertinho, Alexandre Favaro e Vandick.

