CT do Paysandu será inaugurado neste sábado; veja detalhes do local, horário e valores do ingressos

O Paysandu irá inaugurar neste sábado (2), às 9h, o primeiro campo do seu CT, chamado Raul Aguilera, que fica no bairro Águas Lindas, na grande Belém. O clube bicolor ao longo desta semana postou alguns detalhes do patrimônio e de como está ficando após a construção, que contará também com um vestiário e espaço para torcedores, que amanhã poderão acompanhar o dia festivo.

Um jogo festivo com ex-jogadores e ídolos do clube, que atuaram na disputa da Copa Libertadores da América em 2003, ocorrerá no gramado do novo CT. Traves, demarcações, sistema de irrigação, além da estrutura de vestiário, já foram feitas pelo Paysandu, para o grande dia. Nesta semana, o clube alvicleste soltou vídeos e fotos do local, que deverá ser ampliado e concluído como estava no projeto entre quatro e cinco anos.

O torcedor que quiser acompanhar a inauguração do CT Raul Aguilera pode comprar seu voucher no site no valor de R$30 para sócios-torcedores adimplentes. Já o torcedor comum pagará R$60 pelo voucher, que dará direito a uma camisa do evento. Os passaportes para a inauguração do campo do CT do Papão podem ser adquiridos nas Lojas Lobo e os valores dos bilhetes serão investidos no próprio CT. As retiradas das camisas do evento ocorrem nas Lojas Lobo e também na secretaria do clube, na Sede Social do Papão.

Além do jogo festivo com grandes ídolos do clube, uma programação musical também irá ocorrer no CT do Paysandu. O grupo “Samba Papão” e o Dj Carlos serão os responsáveis por animar a inauguração do patrimônio do clube.