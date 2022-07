Salinas: projeto 'Nocaute na Violência' invade o litoral paraense na sua 38ª edição; saiba mais

O evento esportivo e beneficente Nocaute Na Violência chega na sua 38ª edição, com disputa de 20 lutas a partir das 16 horas deste sábado, no ginásio Zeca Faustino, em Salinópolis. Será a primeira incursão do projeto no litoral paraense, em pleno mês das férias escolares, e tem como tema para este mês "Nocaute na Violência no Verão Caliente".

Após o sucesso do evento realizado no mês de junho, com 19 lutas entre amador e profissional, o evento esportivo deixa a capital em direção ao interior. Segundo o técnico e organizador Zezé do Boxe, a ideia é expandir a prática da nobre arte para todos os cantos do estado, onde muitos jovens carecem de formação esportiva e humana.

"O Nocaute não é só um evento de boxe, ele trabalha para formar cidadãos. Nossa ideia é ir para os interiores e para isso contamos com o apoio fundamental das academias do estado e do poder público, que neste sábado está nos recebendo com os braços abertos", disse Zezé. Segundo ele, a prefeitura de Salinópolis se disponibilizou a custear as despesas com transporte e alimentação dos atletas.

Foram inscritas 32 academias, dos mais diversos municípios. Se farão presentes lutadores das cidades de Belém, Benevides, Marituba, Santa Isabel, Castanhal, Igarapé-Açu, Ipixuna do Pará, Salinas e região. Desta vez, no entanto, as lutas serão todas na categoria amador. A entrada no ginásio será gratuita. O Nocaute na Violência no Verão Caliente tem a produção e organização de Zezé do Boxe, Ulisses Pereira, Maizena e Junior Quibe.

O calendário do evento para os próximos meses contempla a realização de lutas nos municípios de Peixe-Boi, Soure, Portel, Moju, Ipixuna do Pará e a última edição, no mês de dezembro, em Belém, onde haverá uma grande festa do esporte. "A última edição do ano terá lutas de várias modalidades. Será uma grande confraternização do esporte com presença de atletas do boxe, jiu-jitsu, capoeira, muay thai, mostrando que os nossos jovens são muito talentosos e acima de tudo querem dar um grande nocaute na violência que assola no nosso país", encerra.

Próximas edições:

16/07 - Peixe-Boi

31/07 - Soure

20/08 - Portel

10/09 - Moju

1ª quinzena de novembro - Ipixuna do Pará

Dezembro - Belém.