'Nocaute na Violência' 2022 é lançado e projeta formar atletas profissionais de boxe

O projeto social "Nocaute na Violência" apresentou, nesta quinta-feira (17), a nova diretriz de trabalho para o ano de 2022. O lançamento, que ocorreu no restaurante Grill Mix, no bairro do Marco, em Belém, contou com a participação da imprensa, políticos e entusiastas do boxe.

De acordo com Zezé do Boxe, um dos idealizadores do "Nocaute na Violência", neste ano o projeto contará com uma grande mudança. A iniciativa, além de trabalhar com atletas amadores, também vai gerar pugilistas para o boxe profissional.

"Nossa ideia é dar uma alavancada boa no projeto. Queremos dar uma perspectiva de futuro pra essa garotada. A partir de agora, o Nocaute na Violência vai participar de uma seletiva para o campeonato paraense de boxe. Vai continuar existindo o evento, mas também haverá a competição, que deve durar três ou quatro dias. Queremos trabalhar com o boxe amador e profissional", disse Zezé.

Segundo o treinador, as novidades no projeto foram elaboradas após a aproximação com alguns nomes do boxe regional, como Ulysses Pereira e Maisena. Zezé explica que, por meio dessa troca de ideias, decidiu trabalhar com o boxe profissional.

Zezé do Boxe conta que mudanças no projeto foram elaboradas em contato com referências do boxe paraense (Thiago Gomes/ O Liberal)

"Eu sempre tive uma 'rivalidade' com o Ulysses dentro do ringue, mas nos aproximamos nos últimos anos. Quero que os jovens atendidos pelo projeto tenham um ideal de profissão. Vamos fazer com que os lutadores mais antigos do projeto possam se profissionalizar. A partir disso, temos o sonho de, um dia, fazer um campeonato brasileiro de projetos sociais", explicou Zezé.

Como funciona o projeto?

A iniciativa já existe há mais de dez anos e o projeto tem como foco tirar jovens do mundo dos vícios e fortalecer vínculos entre as pessoas por meio da prática do boxe. Academias de toda a Belém podem se inscrever no projeto. Por meio disso, jovens de baixa renda terão a oportunidade de participar do programa, de forma gratuita.