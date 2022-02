'Nocaute na Violência' quer formar atletas profissionais de boxe em 2022

Um dos projetos sociais envolvendo as artes marciais mais conhecidos dos estados se prepara para continuar o trabalho ainda melhor em 2022. Assim, nesta quinta-feira (17), a organização do “Nocaute na Violência” fará o lançamento do plano para as ações do projeto deste ano.

De acordo com o Zezé do Boxe, um dos idealizadores do "Nocaute na Violência", para este ano a grande mudança será que o projeto lançará atletas. Então, além de acolher jovens, a iniciativa também quer formar novos lutadores profissionais.

“Em 2022, o projeto vai percorrer os interiores porque a procura é muito grande. E, este ano, o Nocaute na Violência vai começar a lançar uma atleta profissional que tenha surgido no projeto, para que o garoto tenha empolgação e perspectiva de futuro no esporte. Isso é uma coisa que vai deixar a garotada super feliz porque eles sabem que poderão ser futuros campeões brasileiro, latino-americano e quem sabe mundial. Então, vamos formar cidadãos e campeões", revelou Zezé do Boxe.

Além disso, o projeto terá um Campeonato Paraense e não apenas eventos de exibição. Este ano, a iniciativa terá uma coordenação especial, com a participação de treinadores como Ulysses Pereira e Maisena.

“[Tudo isso] para que a gente consiga resgatar a imagem do boxe do Pará porque já fomos vitrine, junto com São Paulo e Bahia, e hoje estamos engatinhando”, disse Zezé do Boxe.

Serviço

O lançamento do novo formato do Nocaute na Violência, ocorre nesta quinta-feira (17), a partir das 13h, no restaurante Grill Mix.