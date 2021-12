Com direito a disputas por cinturões, Mangueirinho recebe edição do 'Nocaute na Violência'

O Nocaute na Violência fechou o ano com a 35ª edição no Mangueirinho, neste domingo (19). A iniciativa, organizada pelo treinador Zezé do Boxe, busca transformar vidas de crianças e adolescentes que estão vulneráveis na sociedade. O projeto social de boxe mobilizou academia, associações de Belém e do interior. 50 atletas entraram em ringue no evento.

A programação do evento social começou com a categoria juvenil (até 68 kg), e teve como vencedor Eduardo Matos, da Associação Zezé do Boxe. Nas lutas femininas, a primeira ganhadora foi Dayana Caldeira. Houve também duas disputas por cinturões: Bruno Oliveira venceu Ataíde Japa pelo super meio-médio (até 69 kg) e Felipe Brígida derrotou Edinaldo Barbosa.

Durante os intervalos, representantes do projeto TerPaz, na modalidade de boxe, divulgaram os serviços desenvolvidos na Usina da Paz, do Icuí-Guajará. Para ter acesso às inscrições dirija-se à Usina de segunda a sexta-feira. Ao final do evento, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) entregou 140 sacos de boxe e 140 pares de luvas às academias participantes.