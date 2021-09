Segunda edição do Nocaute na Violência ocorre neste domingo em Belém

A segunda edição de 2021 do Nocaute na Violência vai ocorrer na manhã de domingo (19), na Cidade Velha. O já tradicional evento da “nobre arte” é organizado pela Associação Desportiva Zezé do Boxe há nove anos e tem como principal missão revelar atletas ao mesmo tempo em que dá uma ocupação a jovens garotos e garotas.

“Nocaute na violência está na sua 34ª edição, criado em 2012, para que conscientizassem os jovens que o esporte é inclusão social e não violência. Uma vez assistimos um jovem ser assassinado no estádio do Arruda com um vaso sanitário na cabeça, atirado por um torcedor rival. Então o projeto foi criado para orientar o jovem a procurar o esporte pela interação e inclusão social”, reforçou Zezé do Boxe.

Zezé se referiu ao torcedor Paulo Ricardo Silva, que morreu ao final da partida entre Santa Cruz e Paraná, válida pela Série B de 2014.

Na coordenação do evento estão Maisena e Kibe, juntamente com o Zezé, que contou que o projeto começou com quatro academias na praça Batista Campos e, agora, são mais de 68 agremiações de todo o Pará e demais estados. “Além dessas, esse ano viriam equipes da Argentina e da Venezuela, mas por conta da pandemia não puderam estar presentes”, lamentou.

Todas as edições fazem homenagem a uma categoria profissional e, desta vez, a imprensa esportiva paraense será celebrada. “Com a divulgação dos nomes dos atletas, eles sentem mais vontade de treinar e competir. O Nocaute na Violência é muito grato pelo apoio que a imprensa dá”, concluiu Zezé.

Após a não realização de eventos em 2020, esta será a segunda edição de 2021. Neste retorno às atividades, apesar do afrouxamento das medidas de controle epidemiológico pela Prefeitura de Belém e Governo do Estado, estão mantidos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

O Nocaute na Violência inicia às 8h deste domingo, no espaço da Hang Burgs, na Av. Tamandaré, nº 406, na Cidade Velha.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)