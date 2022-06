Projeto Nocaute na Violência terá nova edição neste sábado, com lutas profissionais; saiba mais

O evento esportivo Nocaute Na Violência chega ao 10º ano promovendo grandes transformações no cenário esportivo paraense. Por auxiliar centenas de jovens a ingressarem no mundo do boxe, a iniciativa coordenada pelo técnico Zezé do Boxe chega em mais uma edição promovendo lutas e, desta vez, a profissionalização de quem sonha em atuar nos ringues.

“O nocaute na violência foi fundado em 2012 e está chegando ao décimo ano. É um evento que cresceu muito. A partir de agora, essa garotada que vem disputando vai ter a oportunidade de se profissionalizar. Vamos fazer o lançamento dos atletas profissionais, a fim de que eles deixem de disputar apenas torneios de projetos sociais", explica Zezé.

Lutas e homenagens

Nesta sexta-feira, entre 8h e 10h da manhã, no Hangs Burgs, na Cidade Velha, haverá a pesagem oficial das 10 lutas programadas para acontecer no dia seguinte, na sede do Pará Clube, cinco delas no amador e outras cinco pelo profissional. A principal luta do evento será na categoria pesado, entre o paraense William Coutinho e o paulista Luiz Poerari, ambos criados em projetos sociais. "O William lutou uma vez e está com a gente há cerca de seis anos. O adversário dele é de Campinas-SP e também conheceu o boxe através de um projeto social, onde é treinado por uma mulher.

Além disso, no dia do evento haverá uma homenagem ao ex-árbitro de boxe Antônio Bernardo, de 82 anos. Bernardo tem mais de 50 anos dedicados ao esporte e é o profissional com o maior número de lutas no mundo. Ao todo, foram mais de sete mil combates arbitrados mundo afora. Nos bastidores, o entusiasta é responsável pela criação do Conselho Nacional de Boxe Feminino e Masculino e pela profissionalização do esporte no Pará.

"Até os anos 90, o boxe aqui era amador. Foi graças ao Antônio Bernardo que alcançamos a profissionalização e pudemos revelar talentos como Patinho. Gil Carvalho, Luiz Ferreira, Rocinha, Zé Ronaldo, Dinamite Gomes, entre outros", revela.

O calendário do “Nocaute na Violência” já tem datas para os próximos eventos. No dia 20 de agosto será realizado na cidade de Portel, no mês de setembro o evento vai para Moju e o encerramento será no mês de dezembro, em Belém, onde haverá uma super edição, com a presença de várias modalidades de lutas, numa ampla confraternização do esporte e da juventude.