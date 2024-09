Paraense se lesiona e deixa UFC Vegas, evento com brasileiros no card; confira destaques

O paraense Alessandro Costa, o nono, precisou sair do UFC Vegas 97 às vésperas da luta contra Matt Schnell ocorrer. O lutador, natural de Alencar, sofreu uma lesão e não vai conseguir lutar neste sábado (7). Com isso, o combate foi cancelado. O evento terá na luta principal o também brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, contra o norte-americano Sean Brady.

Triste com a oportunidade perdida, por meio das redes sociais, Alessandro lamentou a lesão e agradeceu aos fãs pelo apoio.

“Não irei poder lutar dia 7 agora. Tive uma lesão e não me permitirá chegar aos 100% para essa luta. Era uma luta muito importante para entrar no ranking, então eu e minha equipe decidimos não lutar por essa razão. Agradeço muito o apoio de todos vocês comigo, já estou cuidando disso e espero poder voltar a lutar em breve”, declarou o paraense.

O lutador tem 28 anos e é uma das apostas da organização no peso-mosca (57kg). Ele chegou no Ultimate após boa participação no Contender Series, não conseguiu o contrato imediatamente, mas, após alguns meses, foi chamado por Dana White e estreou com derrota para o atual número 2 do ranking da Amir Albazi.

O paraense se recuperou na luta seguinte, no entanto, perdeu para Steve Erceg, outro atleta duro. A última luta e vitória de Alessandro foi no UFC Rio, contra Kevin Borjas. O lutador saiu do evento com um dos bônus de performance da noite.

Com um quartel de 14 triunfos e quatro derrotas, Alessandro Costa é natural de Alenquer, cidade do Baixo Amazonas, mas cresceu em Manaus e fez boa parte de sua carreira no México.

Mesmo sem o paraense, o evento será comandado por brasileiro. Gilbert Burns tenta se recuperar das duas derrotas seguidas que acumulou nos últimos meses. Em março, o carioca foi nocauteado por Jack Della Maddalena. Antes disso, em maio de 2023, o lutador perdeu para o agora campeão dos meio-médios (77 kg) Belal Muhammad por decisão dos juízes.

Atualmente, Durinho, como é conhecido, é o sexto colocado do ranking e precisa da vitória. O brasileiro tem o jiu-jitsu a seu favor para finalizar Sean Brady, que vem de um triunfo em cima de Kelvin Gastelum.

Jéssica Bate-Estaca Andrade faz a segunda luta principal da noite contra Natália Silva, também do Brasil. No peso-mosca, a ex-campeã dos palhas tentar subir na fila da categoria para ter a chance de disputar o cinturão.

Natalia é uma das apostas da organização. A mineira está há 11 combates sem perder, sendo cinco no UFC. O duelo contra "Bate-Estaca" será o mais importante da sua carreira.

No peso-mosca, Felipe dos Santos vai encarar o compatriota André Lima, mordido na sua luta de estreia no UFC. Além deles, Gabriel Santos enfrenta o chinês Yizha na divisão dos penas, e Jaqueline Amorim faz sua segunda luta na organização contra a estadunidense Vanessa Demopoulos.

Evento

O UFC Vegas 97 ocorre me Las Vegas, a partir das 17h com o card preliminar. As lutas principais começam às 20h.

Confira o card

Principal

Gilbert Durinho vs. Sean Brady

Jessica Bate-Estaca vs. Natalia Silva

Steve Garcia vs. Kyle Nelson

Matt Schnell vs. Cody Durden

Trevor Peek vs. Yanal Ashmouz

Preliminar

Rongzhu vs. Chris Padilla

Ryan Spann vs. Ovince Saint Preux

Isaac Dulgarian vs. Brendon Marotte

Felipe dos Santos vs. Andre Mascote

Yi Zha vs. Gabriel Mosquitinho

Jaqueline Amorim vs. Vanessa Demopoulos

Andre Petroski vs. Dylan Budka

Zygimantas Ramaska vs. Nathan Fletcher