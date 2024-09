Lutador paraense se machuca às vésperas do UFC Las Vegas e tem combate cancelado

Dois dias antes subir ao octógono para a quinta luta no UFC, o paraense Alessandro Costa foi forçado a se retirar do card do UFC Vegas 97. Uma lesão sofrida durante os treinos impediu o atleta, que compete na categoria peso-mosca, de lutar neste sábado (7) contra o americano Matt Schnell. Com o cancelamento do confronto, o UFC ainda não indicou se Schnell terá um novo oponente, abrindo a possibilidade de a luta ser remarcada para uma data futura.

A informação foi inicialmente divulgada pelo próprio adversário de Costa, Matt Schnell, em um vídeo no YouTube. Pouco tempo depois, o brasileiro confirmou a notícia através dos stories de seu perfil no Instagram, onde lamentou a situação:

“Não irei poder lutar dia 7 agora. Tive uma lesão e não me permitirá chegar ao 100% para essa luta. Era uma luta muito importante para entrar no ranking, então eu e minha equipe decidimos não lutar por essa razão. Agradeço muito o apoio de todos vocês comigo, já estou cuidando disso e espero poder voltar a lutar em breve”, declarou Alessandro.

Promessa do MMA brasileiro

Aos 28 anos e com um cartel de 14 vitórias e quatro derrotas como profissional, Alessandro Costa é considerado uma das grandes promessas do MMA nacional. Radicado no México, o lutador fez sua estreia no UFC em dezembro de 2022 e alternou entre vitórias e derrotas desde então. Seus dois reveses na organização ocorreram contra adversários de elite: o ex-desafiante ao título Steve Erceg e Amir Albazi, atual terceiro colocado no ranking dos moscas.