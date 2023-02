Paraense de Icoaraci encara estreante no UFC e provoca: ‘está lutando com atleta de verdade'

O sábado (25) será de luta no octógono mais famoso do mundo, no UFC. O lutador paraense Rafael Alves, de 32 anos, o “The Turn”, terá pela frente o atleta do Tajiquistão, Nurullo Aliev, que fará a estreia na franquia. Rafael conversou com a equipe de O Liberal e provocou seu adversário, além de afirmar que ele irá sentir a estreia no maior evento de MMA do Mundo. A luta está marcada para Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo UFC Fight Night 220.

Com três lutas no UFC, o paraense Rafael Alves chega ao combate com derrota por nocaute para o norte-americano Drew Dober, no mês de julho. Desde então a preparação para um novo combate se intensificou e Rafael Alves afirmou que o adversário enfrentará um atleta de verdade na carreira.

“Ele vai sentir a adrenalina, pode ter certeza disso, como eu senti na minha [estreia], pois agora ele está lutando com atleta de verdade. Estava vendo o cartel dele, nunca pegou um cara de nome, único que ele pegou mais forte foi no “Contender Séries”[Josh Wick]”, comentou.

O adversário do paraense Nurullo Aliev está invicto no MMA com oito lutas e oito vitórias, mas agora a situação é outra, com uma luta profissional no maior evento de MMA do mundo, mas Rafael Alves estudou o adversário e garantiu que está pronto para o combate e detalhou características de seu oponente.

“Meu adversário não possui muito segredo, ele é estilo Khabib [Nurmagomedov] (ex-lutador), o forte dele é o wrestling, é a luta agarrada, treinei muito wrestling. Ele possui um pouco de trocação em cima, mas o forte dele mesmo é a luta agarrada. Treinei muito jiu-jitsu, defesa e quedas. Eu estou pronto, o que ele quiser, ir para o chão, alto, pulando, estou pronto para qualquer coisa”, comentou.

Rafael Alves afirmou que essa é a luta mais “fácil” que o UFC marcou para ele neste período em que faz parte da franquia, mas garante que não é menosprezo dizer isso e compara seu próximo adversário com os que já duelou no eento.

“Acredito que entro com vantagem. O UFC não teve pena de mim, colocou o russo [Damie Ismagulov], que veio de nove vitórias, colocou o Marc Diakiese (inglês), cara duríssimo e favorito e em seguida colocou o Drew Dober (norte-americano), que acabou me nocauteando, mas foi um lutão. Não menosprezando meu oponente, pois ele é um campeão, mas essa é a luta mais fácil que o UFC colocou para mim, mas também pode ser que não. Espero sair de lá com o braço erguido, isso é o mais importante”, finalizou.