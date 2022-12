Lutador do UFC sofre corte em artéria e afirma: 'Me fez perder 20% do meu sangue'; veja

O lutador estadunidense Rafa Garcia afirmou que perdeu 20% do sangue em uma luta no último fim de semana, pelo UFC. Durante a vitória por decisão unânime contra o chinês Hayisaer Maheshate, Rafa sofreu um corte na artéria ao levar uma cotovelada e por isso aconteceu o forte sangramento.

O corte que me deram foi de uma cotovelada na lateral da cabeça. Estamos perfeitamente saudáveis. O corte cortou uma artéria que me fez perder 20% do meu sangue. Mas isso não nos impediu. Quando se quer, se pode", disse Rafa Garcia.

Mesmo nos bastidores, segundo companheiros de treino de Rafa, os médicos do UFC tiveram dificuldades para fechar o ferimento na cabeça do lutador. Foram necessários 15 pontos.