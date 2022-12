Paraense Michel Pereira revela dificuldade para encontrar adversários no UFC: ‘Eles não aceitam’

O paraense Michel Pereira é o atual 14° colocado do ranking do meio-médio e acumula cinco vitórias seguidas no UFC. Apesar do excelente momento na organização, o lutador está parado desde maio, quando venceu o argentino Santiago Ponzinibbio. Em entrevista ao site Ag, Fight, o “Paraense Voador”, como é conhecido, falou sobre a dificuldade para encontrar um adversário e revelou planos para lutar no Brasil.

“Estou treinando, pronto. Se for para lutar no UFC Rio, meus empresários estão em contato com o UFC para ver se fecha, mas está complicado para achar oponente. Os caras estão escolhendo muito com quem vão lutar, aí está essa frescura. Estou esperando a galera do meu ranking se vestir de homem e querer lutar comigo”, disse o paraense.

Em meses anteriores, alguns nomes foram cotados para enfrentar Michel. Um foi o ex-desafiante ao cinturão da categoria Stephen Thompson, que chegou a aceitar o combate, mas o Ultimate não finalizou o acordo. O outro foi Neil Magny, mas este foi escalado para enfrentar Gilbert “Durinho” no UFC Rio.

Michel ainda revelou que tinha uma luta quase certa com o chinês Li Jingliang, mas o lutador acabou não aceitando o combate.

“Eu lutaria com o Li Jingliang, aquele que o [Khamzat] Chimaev quase matou. Veio para mim a luta, eu aceitei, voltou para ele e ele não aceitou. Não sei o que esses caras estão pensando, o motivo de não aceitarem lutar comigo”, declarou o lutador.

Assim, o “Paraense Voador” segue parado e esperando o UFC lhe oferecer uma luta. A expectativa é de que ele consiga um adversário para enfrentar no Rio de Janeiro. Durante a entrevista, Michel ressaltou a vontade de lutar contra Colby Covington e Khamazat Chimaev, segundo e terceiro colocados do ranking dos meio-médios, respectivamente.

“Com o Covington eu lutaria, o Chimaev tenho muita vontade de lutar com ele, porque fala muito, com o Thompson eu luto. Só não luto com o Vicente e com o Durinho. O resto é só vir que estou online e roteando. Eu peço, mas eles não aceitam, ficam de frescura. Quem quiser vir, venha!”, concluiu o paraense.

Michel Pereira ocupa o segundo lugar entre os lutadores do meio-médio com mais triunfos seguidos. O paraense divide a posição com Sean Brady e Muslim Salikhov, ambos com cinco. O ex-campeão Kamaru Usman é o líder isolado, com 15.

O “Paraense Voador” tem 29 anos e é natural de Tucumã, interior do Pará. São 28 vitórias e 11 derrotas na carreira.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)