Em decisão dividida, Michel Pereira vence luta contra Santiago Ponzinibbio; saiba mais

A madrugada deste domingo foi eletrizante para os brasileiros que subiram ao octógono do UFC Vegas 55. Em uma das principais lutas da noite, o brasileiro Michel Pereira, o ‘Paraense Voador’, travou uma batalha épica contra o argentino Santiago Ponzinibbio e saiu vitorioso, em decisão dividida dos juízes. Na organização, Michel agora possui cartel de seis vitórias e duas derrotas e segue batalhando para disputar o cinturão da categoria meio-médio (até 77,1 kg).

Os dois lutadores começaram o combate de forma franca e bastante incisiva. Ponzinibbio partiu para o ataque, diminuindo os espaços para desferir os golpes, enquanto Michel fazia sua tática de andar pelo octógono até achar o momento certo para entrar na guarda do adversário e acertar um belo golpe de direita. De um lado, Pereira lançava socos e aos poucos dominou as ações da luta em pé.

SAIBA MAIS



No segundo round, o brasileiro manteve o equilíbrio das ações, enquanto o argentino revidava, sem a mesma potência. Não tardou para Michel acertar um chute na linha de cintura, seguida de uma joelhada alta. A resposta de Santiago veio com dois diretos que acuaram o adversário. A luta ganhou lances emocionantes. Ponzinibbio levou Michel ao chão e dominou as costas até o fim da contagem.

No terceiro e último round, Michel retorna lançando chutes em Santiago, que não conseguia achar espaços para o revide. Ele tentava o golpe e dois deles acabaram entrando. Ambos seguraram a postura defensiva, mas Michel tinha ligeira vantagem técnica e física sobre o oponente. Novamente Santiago tenta levar a luta para o chão, sem sucesso, até que ambos preferissem a trocação, resultando numa troca dura até o fim do combate.

Os juízes decidiram pela vitória de Michel (28-29, 30-27 e 29-28). Ao receber o resultado, Santiago deixou o octógono contrariado, enquanto Michel aproveitou o embalo para desafiar dois dos principais lutadores da categoria, Nate Diaz Jorge Masvidal. O atual dono do cinturão é o nigeriano Kamaru Usman.

Polyana Viana perde para Tabatha Ricci

Na outra luta com brasileiros, Tabatha Ricci venceu a paraense Polyana Viana por decisão unânime (triplo 29-28), na categoria peso-mosca (até 57 kg). As duas fizeram uma luta franca, com bons golpes e sequências de trocação, iniciando com vantagem para Ricci, que desferiu vários chutes na linha de cintura, em seguida encurtando a distância entre ela e a paraense, que respondeu com chutes a ponto de desequilibrar a adversária. Ao final do primeiro round, Ricci levou Polyana ao chão e passou a desferir golpes de baixo para cima.

A pressão de Tabatha seguiu no segundo round, conseguindo levar a disputa para o chão, onde tinha mais vantagem. A tática seguiu pelo terceiro round, onde Tabatha manteve a vantagem tanto no chão quanto na luta em pé. Ao final, os juízes deram a vitória para Tabatha.

Todos os resultados do UFC Vegas 55

CARD PRINCIPAL

- Ketlen Vieira venceu Holly Holm por decisão dividida (48-47, 47-48 e 48-47)

- Michel Pereira venceu Santiago Ponzinibbio por decisão dividida (28-29, 30-27 e 29-28)

- Chidi Njokuani venceu Dusko Todorovic por nocaute aos 4min48s do R1

- Tabatha Ricci venceu Polyana Viana por decisão unânime (triplo 29-28)

- Jun Yong Park venceu Eryk Anders por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

CARD PRELIMINAR

- Joseph Holmes venceu Alen Amedovski por finalização a 1min04s do R1

- Jailton Malhadinho venceu Parker Porter por finalização aos 4min35s do R1

- Uros Medic venceu Omar Morales por nocaute técnico aos 3min05s do R2

- Jonathan Martinez venceu Vince Morales por decisão unânime (triplo 30-27)

- Chase Hooper venceu Felipe Cabocão por nocaute técnico aos 3min do R3

- Sam Hughes venceu Elise Reed por nocaute técnico aos 3min52s do R3