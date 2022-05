Paraense Michel Pereira encara Santiago Ponzinibbio neste sábado no UFC Las Vegas 55

O mundo do MMA ficará agitado neste fim de semana, com a realização do UFC Las Vegas 55. Teremos o aguardado embate entre Michel Pereira e Santiago Ponzinibbio, em luta válida pela divisão dos meio-médios (até 77kg). Michel Pereira tenta entrar no ranking e mede forças contra o “Argentino Gente Boa” Santiago Ponzinibbio. No UFC desde 2019, Michel Pereira soma cinco vitórias e duas derrotas, uma delas por desclassificação e em sua última luta Michel venceu o português André Fialho, em janeiro deste ano.

Marcos Souza "Hulk" luta no Refit Profighters 2 no Rio de Janeiro

O Refit Profighters 2 será realizado na Usina de Campeões no Rio de Janeiro e contará com nove lutas de MMA profissional e duas amadoras. O atleta paraense Marcos Souza "Hulk" que tem o cartel de seis vitórias e quatro derrotas está confirmado no card de lutas e terá como adversário o lutador Emannuel Travassos.

Polyana Viana encara Tabatha Ricci no UFC Vegas 55 neste sábado

Com algumas mudanças importantes em sua vida pessoal e também em sua carreira, Polyana Viana está pronta para entrar em ação no card do UFC Vegas 55, sua adversária será Tabatha Ricci. Polyana Viana vive uma boa fase no UFC, com 29 anos e um cartel de 12 vitórias e quatro derrotas no MMA, a “Dama de Ferro” vem embalada por dois triunfos consecutivos no UFC, sobre Emily Whitmire e Mallory Martin,

Leonardo Black encara Henrique "Frankstein" na luta principal do EF Fight Champions

O aguardado confronto entre o ex-lutador do UFC, Henrique "Frankstein", contra Leonardo Vasconcelos "Black", atletas que estão no top 10 no Brasil na categoria até 93 Kg e a performance acontece neste sábado (21), na cidade de Benevides(PA), no evento EF Fight Champions.

Tony Ferguson lança desafio para Khabib Nurmagomedov que ‘topa’ e avisa: ‘Gosto da ideia’

Tony Ferguson quer buscar novos desafios para sua carreira. O peso-leve esteve no programa “MMA Hour” e desafiou Khabib Nurmagomedov ,Ferguson então propôs ao russo um desafio diferente. Ao invés de entrarem no octógono e se enfrentarem, “El Cucuy” quer ser técnico de uma edição do TUF, reality show do UFC, e competir com Khabib apenas para saber quem é o melhor treinador.

“Quando o pai do Khabib (Sr. Abdulmanap) falou pra competirmos, acredito nisso. Adoraria uma competição de treinadores com ele no TUF. O melhor treinador vence. Que tal? Não importa o jogo que jogamos, seria legal”, lançou o desafio Tony Ferguson.

Khabib gostou da proposta e rapidamente usou as redes sociais para responder o americano: “Tony, eu gosto da ideia do TUF. Ligue para seus chefes e os deixe fazer uma oferta, mas se eles não tiverem ideias, eu mesmo vou te oferecer um negócio no Eagle FC. Você sabe que fazemos negócios aqui”, escreveu o russo, que é presidente do Eagle FC

Glover Teixeira revela plano de se aposentar do MMA ainda em 2022

Glover Teixeira colocará pela primeira vez o seu cinturão em jogo no próximo dia 11 de junho, quando terá pela frente o atleta Jiri Prochazka no card do UFC 275, que será realizado em Singapura Em entrevista ao podcast “Mundo da Luta”, do site “Combate”, Glover Teixeira revelou como seria o seu fim de carreira ideal e deixou claro que o dia da sua última luta no MMA está próximo.

“O plano perfeito seria eu ganhar essa luta, que estou com foco total, e fazer uma última disputa (de cinturão) que seria em novembro, em Nova York, que é perto da cidade onde vivo há 20 anos, é perto da minha academia. Seria minha despedida da luta. No momento, estou pensando isso. Vou estar com 43 anos em novembro, independente se vou estar lá em cima, sendo o melhor do mundo ou não, eu quero parar esse ano. Provavelmente será meu último ano. Não quero tomar essa decisão depois de uma luta, mas é o que já estou pensando há um tempo.

UFC anuncia primeiro evento em Paris

O UFC anunciou oficialmente o primeiro evento da organização em Paris, capital da França. O UFC desembarca na Accor Arena no dia 3 de setembro, com ingressos sendo vendidos a partir do dia 23 de junho. Após banir o MMA em 2016, a França finalmente legalizou a modalidade em 2020. A pandemia da Covid-19, entretanto, atrasou os planos do UFC de estrear no país europeu.