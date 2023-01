Paraense ex-Palmeiras fecha com clube que traz nome de ex-campeão do UFC

O atacante paraense Erik, de 28 anos, foi apresentado pelo Machida Zelvia, clube do futebol japonês. Natural de Novo Repartimento, município do sudeste do Pará, Erik estava na China, onde representou nos últimos dois anos o Changchun Yatai. Pela equipe chinesa, o atleta participou de 60 jogos e fez 16 gols.

Carreira

Erik surgiu no futebol brasileiro no Goiás, clube onde estreou profissionalmente em 2013. Após se destacar no Esmeraldino, o atacante foi para o Palmeiras, em 2016. No mesmo ano, Erik foi campeão brasileiro pelo Verdão, no título que marcou o fim dos 16 anos de jejum do time no Brasileirão.

Em 2017, Erik perdeu espaço no clube paulista e foi emprestado ao Atlético-MG no ano seguinte. Ainda em 2018, Erik foi novamente cedido, desta vez ao Botafogo, onde ficou até 2019. No clube carioca, o paraense teve boa passagem e foi contratado pelo Yokohama Marinos - onde fez 24 gols em 48 partidas.

Destaque no Japão, Erik enfim fechou com o Changchun. Agora, no Machida, ele terá mais uma experiência no futebol japonês: "Estou muito feliz de vestir a camisa do Machida e com todas as mensagens dos fãs. Espero ser muito feliz e conquistar muitas coisas com a família Machida", disse Erik, em vídeo divulgado pelo clube.