Criticado no Remo e campeão com o Paysandu, Thiago Ennes fecha com clube da Série D

O lateral-direito Thiago Ennes, de 26 anos, está de clube novo para a temporada 2023. O jogador que teve passagens pelos eternos rivais Remo e Paysandu, acertou com o Campinense-PB e vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

A contratação do lateral foi um pedido do técnico Leston Júnior, que já treinou o Remo em 2016. Thiago Ennes estava sem clube, após o Paysandu não renovar o seu contrato, após o término da Copa Verde, quando sagrou-se campeão da competição regional vestindo a camisa alviceleste e estava mantendo a atividade física com um personal trainer.

Ennes em ação pelo Remo no Parazão 2021 (Samara Miranda / Remo)

O jogador foi bastante criticado pela torcida do Remo na temporada 2021. Thiago Ennes rescindiu o contrato com o clube azulino, antes das disputas das finais da Copa Verde, ano em que o Leão Azul conquistou o título. Com a camisa do Remo foram 46 partidas e pesou o contra ele e outros atletas, o rebaixamento do clube para a Série C.

Ennes em treinamento no Paysandu (John Wesley / Ascom Paysandu)

Já no Paysandu, Thiago Ennes chegou apenas para a disputa da Copa Verde. O jogador tinha um contrato menor e entrou em campo com a camisa alviceleste em seis jogos e encerrou o vínculo levantando a taça da competição diante do Vila Nova-GO.

Ennes iniciou a carreira no CF Rio de Janeiro, jogou na base do Fluminense-RJ e Flamengo-RJ, defendeu o Cuiabá-MT, Náutico-PE, São Bernardo-SP, Confiança-SE, Santo André-Sp e Sampaio Corrêa-MA, além de ter jogado em Portugal, pelo União Madeira.