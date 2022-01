Paraense Deiveson 'Deus da Guerra' retoma o cinturão peso mosca do UFC

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" fez história. Depois de perder o cinturão de forma dura em junho de 2021, o paraense retomou o cinturão dos moscas (até 56,7kg.) em verdadeira batalha no UFC 270. Em trilogia épica contra Brandon Moreno, o Daico mostrou evolução e entregou um grande desafio na carreira do mexicano. Após 25 minutos de luta intensa, o ‘Deus da Guerra’ foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes.

Michel Pereira vence a quarta luta seguida no UFC e mantém a boa fase

Uma das atuais estrelas brasileiras do Ultimate, o paraense Michel Pereira "Demolidor" encarou André Fialho de olho em uma entrada no top-15 da divisão dos meio-médios (até 77kg.). E, apesar de sofrer uma pressão inicial, Michel conseguiu virar o combate e saiu vitorioso na decisão unânime dos juízes.

Michel mantém boa fase no UFC. O ‘Demolidor’ emplacou sua quarta vitória seguida e ampliou seu cartel para 26 triunfos, 11 reveses e dois empates.

Ngannou não garante renovação com o UFC

A vitória de Francis Ngannou sobre Ciryl Gane no UFC 270, em confronto pela unificação do título dos pesados (até 120,2kg.), marcou a última luta no contrato atual do ‘gigante’ com o UFC o campeão absoluto da categoria não garantiu a renovação.

“Faz um tempo que venho pensando no meu futuro dentro da companhia. Nada mudou. Não é apenas dinheiro. Dinheiro é parte do problema, mas não concordo com os termos do contrato. Não é justo e não me sinto livre”, disse Ngannou.

Glover Teixeira defende cinturão contra Jiri Prochazka no UFC 274 no Rio de Janeiro

A luta principal do UFC para retorno ao Brasil em 2022 está definida.Glover Teixeira vai defender o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg.) pela primeira vez contra o tcheco Jiri Prochazka. O duelo será a luta principal do UFC 274, dia 7 de maio, no Rio de Janeiro.